In diesem Artikel erfährst du: Wie Jupiter die Investoren für sich gewinnen konnte

Weshalb nun so viele Krypto-Projekte auf den Buyback-Zug aufspringen

Warum Token-Rückkäufe für einen steigenden Kurs sorgen

Welche Coins am stärksten von Dividendenausschüttungen und Buybacks profitieren könnten

Krypto-Investoren hatten in den vergangenen Wochen ordentlich an einer bis dato ausbleibenden Altcoin-Season zu knabbern. Besonders gehypte Narrative wie Memecoins und der KI-Sektor wurden massiv abverkauft. Halten konnten sich zum Verwundern vieler jedoch gerade die umsatzstarken DeFi-Projekte wie Hyperliquid, Aave und Jupiter. Der Grund: Aufgrund des regulatorischen Paradigmenwechsels bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC hoffen Investoren auf Dividendenausschüttungen. Doch auch die Ankündigung von Token-Rückkaufprogrammen mit den vereinnahmten Transaktionsgebühren heizt die Spekulation an.

