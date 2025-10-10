In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Frankencoin (ZCHF) als dezentraler Stablecoin auf Basis des Schweizer Franken eine echte Alternative zu Dollar-basierten Pendants sein könnte
- Wie das neuartige Auktionssystem Manipulationsrisiken minimiert und Transparenz im Stablecoin-Markt schafft
- Weshalb der Schweizer Franken als "risk-off asset" ein starkes Argument für Krypto-Investoren ist
- Welche regulatorischen Entwicklungen und Strafen aktuell die Krypto-Landschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz prägen
Der Schweizer Franken gilt als stabilste Währung Europas. Im Vergleich zum Euro und auch zum US-Dollar weist er über Jahrzehnte hinweg eine geringere Inflationsrate und eine konstante Kaufkraft auf. Nicht nur Staaten und Institutionen, auch Privatanleger vertrauen dem Franken – besonders in Krisenzeiten. Nun macht sich diese Reputation auch in der Krypto-Welt bemerkbar: mit einem Stablecoin, der auf den Franken setzt.
