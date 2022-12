Nach dem FTX-Crash ist die Verwahrung der eigenen Kryptowährungen in den Fokus gerückt. Vor allem eine Frage beschäftigt Anleger: Wie sicher sind meine Coins bei Krypto-Börsen und Brokern? Die Branche bemüht sich derzeit, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Ein Mittel ist die Offenlegung der eigenen Rücklagen, im Kryptojargon Proof of Reserves genannt.

Wenngleich eine Vielzahl von Investoren ihre Kryptowerte in Hardware-Wallets und ähnliches umschichten, bleiben zentralisierte Kryptobörsen wie Binance, Coinbase, Bitpanda, Kraken und Co. weiterhin die erste Anlaufstelle. So vielfältig der Krypto-Space ist, so unterschiedlich sind auch die Handelsplätze. Vor allem Neueinsteiger können sich durch die Fülle an verschiedenen Anbietern überfordert fühlen. Manche mögen durch niedrige Gebühren punkten, dafür sind andere vielleicht benutzerfreundlicher und wiederum andere trumpfen mit einem besonders großen Angebot an Coins auf.

Non-custodial Wallets boomen nach FTX-Crash

Ist die Entscheidung für eine Krypto-Börse oder Broker gefallen, stellt sich nur noch die Frage nach der passenden Verwahrung der Coins und Token. Natürlich können Bitcoin, Ethereum und Co. auch direkt auf den Plattformen der jeweiligen Anbieter gelagert werden.

Seit dem FTX-Crash stieg jedoch die Nachfrage nach der Eigenverwahrung. Hier kommen non-custodial Wallets ins Spiel. Anleger erhalten damit die alleinige Macht über ihr Krypto-Geld – ganz nach dem Motto: Not your keys, not your coins. Dabei unterscheidet man zwischen Hardware, Desktop und Mobile Wallets.

