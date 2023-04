Kurz nach Mitternacht wurde das sehnsüchtig erwartete Shapella-Update erfolgreich umgesetzt. Anleger haben damit wieder Zugriff auf ihre gestakten Ether (ETH). Der von vielen Twitter-Nutzern kolportierte Abverkauf blieb damit vorerst aus. Obwohl bis zu Redaktionsschluss rund 115.000 Ether unstaked, also entsperrt wurden, stieg der Kurs von Ethereum in den letzten 24 Handelsstunden um mehr als sechs Prozentpunkte gen Norden. Mit aktuell 2.004 US-Dollar erreichte der ETH-Kurs, wie in der letzten Kursanalyse vom 5. April prognostiziert, die psychologische Marke von 2.000 US-Dollar. Rückenwind erfährt der Ether-Kurs durch die andauernde Schwäche des US-Dollarindex DXY. Auch, dass die Bitcoin-Dominanz vorerst am Hoch vom 29. Juli 2021 bei 48,90 Prozent gen Süden abgeprallt ist, gibt dem Kurs von Ethereum zusätzlichen Auftrieb.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Ether-Kurs: Bullishe Kursziele

Bullishe Kursziele: 1.945/2.013 USD, 2.089 USD, 2.161 USD, 2.305/2.458 USD, 2.694/2.815 USD

Der Ether-Kurs zeigte den Bären die kalte Schulter und erreichte mit 2.008 US-Dollar ein neues Jahreshoch. Nun gilt es, den Ether-Kurs oberhalb der Widerstandsmarke bei 1.913 US-Dollar zu stabilisieren. Erst wenn Ethereum die Oberkante des blauen Resistbereichs bei 2.013 US-Dollar dynamisch zurückerobert und auch das Hoch vom 14. August bei 2.040 US-Dollar durchstößt, rückt das nächste Kursziel bei 2.089 US-Dollar in den Fokus. Hier verläuft das 50er Fibonacci-Retracement der übergeordneten Kursbewegung.

Überwindet Ethereum diese horizontale Widerstandsmarke per Tagesschlusskurs, rückt das nächste kurzfristige Anstiegsziel bei 2.161 US-Dollar in den Fokus der Anleger. Dieses Widerstandsniveau ist vom markanten Verlaufstief des 24. Januars 2022 abgeleitet. Der mittelfristig mögliche Anstiegsbereich findet sich unverändert zwischen 2.305 US-Dollar und 2.458 US-Dollar. Hier verläuft die Abrisskante vor dem starken Abverkauf im Mai 2022. Abermals ist mit Gewinnmitnahmen zu planen.

Die wichtigsten Krypto-News direkt in dein Postfach! Täglich Wöchentlich Hinweis zum Newsletter & Datenschutz Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer:

Das maximale übergeordnete Kursziel für Ethereum lautet 2.694 US-Dollar. Neben einer wichtigen alten Supportmarke aus dem Mai des Vorjahres verläuft hier auch das Golden Pockets der kompletten Kursbewegung ausgehend vom Allzeithoch. Allenfalls könnte der Ether-Kurs mit einem Spike die Oberkante des orangen Widerstandsbereichs abarbeiten. Mehr ist aus charttechnischer Sicht und ohne einen vorherigen Retest des Unterstützungsbereichs um 2.000 US-Dollar als unwahrscheinlich zu bewerten.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.913 USD, 1.822 USD, 1.791/1764 USD, 1.716 USD, 1.687/1.650 USD, 1.588 USD/1.549 USD, 1.503 USD, 1.476 USD, 1.416/1.371 USD, 1.326 USD, 1.297 USD/1.274 USD, 1.232 USD, 1.190/1.150 USD

Den Bären gelang es in den letzten sieben Handelstagen nicht, den Ether-Kurs zurück unter die Kursmarke von 1.822 US-Dollar zu drücken. Die Käuferseite war punktgenau zur Stelle und hievte den Ether-Kurs auf das heutige Jahreshoch bei 2.008 US-Dollar. Damit ist das erste wichtige Kursziel erreicht. Das Verkäuferlager könnte nun jedoch von Gewinnrealisierungen durch die unstakten Ether-Coins nach dem erfolgreichen Abschluss des Shanghai-Upgrades profitieren.

Dafür muss Ethereum jedoch in der blauen Widerstandszone gedeckelt und in der Folge zurück unter den Support bei 1.913 US-Dollar abverkauft werden. Ein Rückfall unter dieses Unterstützungslevel würde das Vorwochentief bei 1.822 US-Dollar in den Fokus rücken. Bereits hier dürften die Bullen wieder zur Stelle sein.

Bricht dieses Kursniveau wider Erwarten auf Tagesschlussbasis, weitet sich die Korrektur in den roten Supportbereich um das Apriltief aus. Der Support bei 1.764 US-Dollar dürfte Halt geben. Knapp unterhalb fungieren der EMA50 (orange) sowie der Supertrend im Tageschart als Unterstützungen. Die Käuferseite dürfte diesen Bereich somit für Neueinstiege nutzen. Maximal wäre ein Intraday-Rücksetzer bis an 1.716 US-Dollar möglich. Solange Ethereum per Tagesschluss oberhalb dieser Marke taxiert, sind die Bullen weiter am Drücker.

Ein Rückfall in die gelbe Unterstützungszone wäre ein erstes Warnsignal für die Käuferseite. Sollte dieser Bereich aufgegeben werden, und der Ether-Kurs unter die 1.650 US-Dollar wegbrechen, ist eine Korrekturausweitung bis in den grünen Supportbereich zwischen 1.588 US-Dollar und 1.569 US-Dollar einzuplanen. Hier ist mit einer mittelfristigen Richtungsentscheidung zu rechnen.

Gibt Ethereum diesen Bereich nachhaltig auf und fällt in der Folge auch unter die Marke von 1.528 US-Dollar zurück, weitet sich die Korrektur unmittelbar bis in die türkise Zone bei 1.476 US-Dollar aus. Hier findet sich das Ausbruchslevel vom 12. März. Die Käuferseite dürfte hier einen Neueinstieg in Betracht ziehen. Vorerst stellt dieser Bereich das maximale, bearishe Kursziel dar.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD-Indikator weisen im Tageschart solide Kaufsignale auf. Jedoch ist der RSI auf 1-Stunden- und 4-Stunden-Basis zunehmend überkauft. Kurzfristige Rücksetzer wären daher nicht verwunderlich.

Im Wochenchart weisen beide Indikatoren unverändert solide Kaufsignale auf und ebnen aus Indikatorensicht für die kommenden Handelswochen den Weg nach Norden.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zu Redaktionsschluss: 0,90 Euro.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter