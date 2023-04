Der Ether-Kurs visiert vor dem Shapella-Update das wichtige Kursziel von 2.000 US-Dollar an. Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an.

Ethereum (ETH) ist weiter auf dem Weg nach oben. Zuletzt konnte sich der Ether-Kurs oberhalb der roten Widerstandszone stabilisieren und am heutigen Dienstag, den 4. April, ein neues Jahreshoch ausbilden. Acht Tage vor dem sehnsüchtig erwarteten Shapella-Update am 12. April wirkt der Ethereum-Chart weiterhin bullish. Damit rückt das in der letzten Kursanalyse thematisierte Kursziel von 2.000 US-Dollar in greifbare Nähe. Die anhaltende Seitwärtsphase der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) scheint die Anleger nicht zu beunruhigen. Weiteren Rückenwind erfährt der Ether-Kurs durch die anhaltende Schwäche des US-Dollarindex DXY. Der Handelsmonat April ist statistisch gesehen zudem der bullishste Monat für den Ether-Kurs. Historisch betrachtet stieg Ethereum in vier von fünf Malen im Wert an – durchschnittlich um 46 Prozent.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Ether-Kurs: Bullishe Kursziele

Bullishe Kursziele: 1.913 USD, 1.958/2.013 USD, 2.089 USD, 2.162 USD, 2.305/2.465 USD, 2.695/2.815 USD

Der Ether-Kurs zeigt sich unbeeindruckt von den Abverkaufsversuchen der Bären. Sollte es Ethereum gelingen, den heutigen Handelstag über seinem bisherigen Jahreshöchstschlusskurs von 1.822 US-Dollar zu beenden, rückt der Widerstand bei 1.913 US-Dollar in den Fokus. Wird dieser Widerstand zeitnah ebenfalls zurückerobert, rückt die blaue Widerstandszone zwischen 1.955 US-Dollar und 2.013 US-Dollar als Kurszielbereich in den Fokus.

Damit wäre auch der EMA50 im Wochenchart final überwunden – was als weiteres Kaufsignal zu werten wäre. Zudem findet sich hier das Verlaufshoch aus dem August des Vorjahres. Die Kursmarke von 2.013 US-Dollar fungiert somit als erstes wichtiges Ziel auf dem Weg gen Norden. Erste Gewinnmitnahmen sind einzuplanen. Überwinden die Bullen sodann auch diesen Bereich per Tagesschluss, hellt sich das Chartbild weiter auf. Der Bereich zwischen 2.089 US-Dollar und 2.162 US-Dollar rückt dann wieder in den Blick der Anleger.

Diese Kursniveaus sind vom markanten Tief aus dem Januar 2022 abgeleitet. Zudem findet sich in diesem Bereich das 50er Fibonacci-Retracement der übergeordneten Kursbewegung. Der maximale Anstiegsbereich für die kommenden Wochen findet sich unverändert zwischen 2.305 US-Dollar und 2.465 US-Dollar. Hier verläuft die Abrisskante aus dem Mai 2022. Hier dürften Anleger erneut Gewinne realisieren.

Übergeordnet könnte Ethereum sogar in Richtung des Golden Pockets bei 2.693 US-Dollar ansteigen. Der orange Widerstandsbereich stellt das übergeordnete Kursziel für die nächsten Handelsmonate dar.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.822 USD, 1.776 USD, 1.723 USD, 1.687/1.650 USD, 1.588 USD/1.549 USD, 1.503 USD, 1.476 USD, 1.416/1.371 USD, 1.326 USD, 1.297 USD/1.274 USD, 1.232 USD, 1.190/1.150 USD

Die Bären müssen nun alles daran setzen, den Ether-Kurs zurück unter die Kursmarke von 1.822 US-Dollar zu drücken. Solange Ethereum per Tagesschluss die Marke von 1.723 US-Dollar verteidigen kann, sind die Bullen weiter fest am Drücker. Erst ein Rückfall unter die gelbe Unterstützungszone wäre ein erstes Warnsignal für die Käuferseite. Sodann käme es im grünen Supportbereich zwischen 1.588 US-Dollar und 1.569 US-Dollar zu einer ersten Richtungsentscheidung.

Erst wenn Ethereum diesen Bereich nachhaltig aufgibt und erneut unter 1.528 US-Dollar wegbricht, dürfte sich die Korrektur bis in die türkise Zone bei 1.476 US-Dollar ausweiten. Hier findet sich das Ausbruchslevel vom 12. März. Die Käuferseite dürfte dieses Kurslevel für einen Neueinstieg nutzen.

Um eine bearishe Trendfolgebewegung gen Süden zu initiieren, muss die Verkäuferseite den Ether-Kurs per Tagesschluss unter 1.416 US-Dollar deckeln. Sodann wäre das Tief aus dem Vormonat bei 1.371 US-Dollar als Zielmarke aktiviert. Rutscht Ethereum unter diesen Support ab, rückt das bearishe Kursziel für die kommenden Wochen bei 1.326 US-Dollar in den Fokus. Hier verläuft die Oberkante des Ausbruchsbereichs der 2023er-Kursrallye. Ein Kurseinbruch unter den Support bei 1.274 US-Dollar scheint aus aktueller Sicht unwahrscheinlich.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD-Indikator konnten ein Verkaufssignal in den letzten Tagen abwenden und drehen aktuell wieder in Richtung Norden. Diese positive Entwicklung stützt die bullishe Aussicht.

Auch im Wochenchart weisen beide Indikatoren nun ein stabiles Kaufsignal auf. Damit stehen die Zeichen auch für die kommenden Handelswochen weiter auf Kaufen.

