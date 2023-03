Auf die Korrektur am Krypto-Markt folgte aktuell eine massive, bullishe Gegenbewegung. Ausgehend vom Retrace in das Golden Pocket zwischen 1.397 US-Dollar und 1.350 US-Dollar konnte sich der Ether-Kurs stabilisieren und in den letzten Handelsstunden auf ein neues Jahreshoch bei 1.780 US-Dollar zulegen. Damit folgte Ethereum (ETH) der Krypto-Leitwährung Bitcoin. Der BTC-Kurs stieg in den letztens drei Handelstagen so stark wie seit dem 27. Oktober 2019 nicht mehr. Anleger scheinen nach der Schließung mehrerer US-Banken und den Aussagen der US-Federal Reserve Bank (Fed) zunehmend das Vertrauen in Fiat-Geld und die Sicherheit ihrer Einlagen auf einem Bankkonto zu verlieren und lieber in dezentrale Kryptowährungen wechseln zu wollen. Die Kurs-Prognose für das laufende Gesamtjahr ist unverändert intakt. Nun gilt es für die Käuferseite, den starken Widerstand bei 1.776 US-Dollar zu pulverisieren und den Bereich um 2.000 US-Dollar ins Visier zu nehmen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETH/USD auf Bitfinex

Ethereum: Bullishe ETH-Kursziele für die kommenden Wochen

Bullishe Kursziele: 1.723 USD, 1.776 USD, 1.834 USD, 1.913 USD, 1.958/2.013 USD, 2.089 USD, 2.162 USD, 2.305/2.465 USD, 2.731/2.815 USD

Der Ether-Kurs rutschte zunächst bis in den starken Supportbereich in der Zone um das Golden Pocket der letzten Kursbewegung ab. Wie in der vorherigen Kursanalyse vom 9. März angesprochen, kamen hier erste mutige Käufer zurück in den Markt, stabilisierten den Ether-Kurs und verhinderten einen Absturz von Ethereum. Ausgehend vom Vorwochentief bei 1.370 US-Dollar stieg Ethereum in den letzten Handelstagen um 30 Prozent gen Norden. Die Rückeroberung der grünen Widerstandszone samt EMA200 (blau) und EMA50 (orange) deutet auf eine deutliche Kursstärke hin.

Um den Befreiungsschlag zu bestätigen, sollte Ethereum nun nicht mehr nachhaltig unter die Kursmarke von 1.723 US-Dollar zurückfallen. Maximal wäre aus bullisher Sicht ein kurzer Dip bis in die Zone zwischen 1.654 US-Dollar und 1.679 US-Dollar noch im Rahmen, um Luft für den nächsten Anstieg zu holen. Der Bereich zwischen 1.723 US-Dollar und 1.776 US-Dollar ist als Make-or-Break-Bereich zu werten.

Unterstützend für die Bullen wirkt die aktuelle Schwäche des US-Dollarindex (DXY). Sollte es Ethereum gelingen per Tagesschluss über die Widerstandsmarke bei 1.776 US-Dollar auszubrechen, rückt das Zwischenziel 1.834 US-Dollar in den Fokus. Dieses Kurslevel ist vom übergeordneten 23er Fibonacci-Retracement abgeleitet. Diese Marke dürfte in Anbetracht des hohen Handelsvolumens, welches in den letzten Tage 5 Mal höher als der bisherige Jahresdurchschnitt ist, den ETH-Kurs nur temporär aufhalten. Vielmehr dürfte die Käuferseite den Widerstand bei 1.913 US-Dollar anvisieren. Wird dieser Resist pulverisiert, wäre die mittelfristige blaue Zielzone als Kurszielbereich aktiviert. Damit wäre auch der EMA50 im Wochenchart final überwunden – ein weiteres Kaufsignal.

Hier verläuft das Verlaufshoch aus dem August 2022. Die Kursmarke von 2.013 US-Dollar, fungiert dann als interessantes Anstiegsziel. Überwinden die Bullen auch diesen Bereich nachhaltig, hellt sich das Chartbild weiter auf. Sodann käme die Zone zwischen 2.089 US-Dollar und 2.162 US-Dollar in den Blick der Anleger. Diese Kursniveaus sind vom markanten Tief aus dem Januar 2022 abgeleitet. Zudem verläuft hier das 161er-Fibonacci-Extension.

Der maximale Anstiegsbereich für die kommenden Wochen findet sich unverändert zwischen 2.305 US-Dollar und 2.465 US-Dollar. Hier verläuft die Abrisskante aus dem Mai 2022.

Bearishe Kursziele für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1.679/1.654 USD, 1.588 USD/1.549 USD, 1.503 USD, 1.476 USD, 1.416/1.352 USD, 1.297 USD/1.274 USD, 1.232 USD, 1.190/1.150 USD

Die Bären sind durch den Ausbruch auf ein neues Jahreshoch kurzfristig ins Hintertreffen geraten. Erst ein Rückfall unter die 1.654 US-Dollar würde die Chance auf eine erneute Kurskorrektur wieder erhöhen. Sodann käme der grüne Bereich zwischen 1.588 US-Dollar und 1.549 US-Dollar wieder in den Blick.

Erst wenn Ethereum erneut unter die 1.528 US-Dollar nachgeben sollte, wäre ein Rückfall bis in die türkise Zone bei 1.476 US-Dollar einzuplanen. Hier dürfte die Käuferseite jedoch bereits wieder zur Stelle sein und den Ether-Kurs zurück gen Norden bewegen. Unweit darunter verläuft zudem der Supertrend als Support im Tageschart.

Um eine nachhaltige Trendfolgebewegung gen Süden zu initiieren, wäre ein Bruch der 1.416 US-Dollar für die Verkäuferseite elementar. Sodann dürfte sich die Korrektur unmittelbar bis an das Vorwochentief bei 1.371 US-Dollar ausweiten. Wahrscheinlicher wäre jedoch ein direkter Kursrutsch in Richtung des Ausbruchslevels vom 9. Januar 2023 zwischen 1.297 US-Dollar und 1.274 US-Dollar, welche unverändert als maximales Kursziel auf der Unterseite zu werten ist.

Ethereum: Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI wie auch der MACD-Indikator drehten in den letzten Tagen gen Norden und bildeten neue Kaufsignale aus. Beide Indikatoren haben noch Platz für weitere Kursgewinne in den kommenden Tagen.

Im Wochenchart hat der MACD unverändert ein Kauf-Signal aktiv. Auch der RSI-Indikator hat die Oberkante der neutralen Zone bei 55 nun nach oben durchbrochen und dürfte bei einem Wochenschluss über der 1.776 US-Dollar ein frisches Long-Signal ausbilden.

