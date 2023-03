Ethereum Kurs-Prognose: Der Status Quo

Bevor wir eine Ethereum Kurs-Prognose wagen können, gilt es, den aktuellen Status der Kryptowährung zu analysieren. Keine Frage: Der ETH-Coin hat sich seinen zweiten Platz auf dem Treppchen der Kryptowährungen gesichert.

Mit knapp 190 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung steckt in der Kryptowährung fast dreimal so viel wie dem Tether-Token USDT, der es sich auf Platz drei gemütlich gemacht hat. Und bei dem handelt es sich lediglich um einen Stablecoin. Auf Platz vier kommt dann der Plattform-Token BNB der Krypto-Börse Binance. Erst auf Platz Sieben kommt dann die erste “echte” Ethereum-Konkurrenz Cardano mit dem ADA-Coin. Und dass sich die Cardano-Marktkapitalisierung demnächst um das 17-fache vergrößert, kann man vermutlich ausschließen.

Kurzum: Was die Krypto-Konkurrenz angeht, stehen die Zeichen für eine Ethereum Kurs-Prognose durchaus gut. Mit einem stabilen Platz Zwei darf man hier zumindest rechnen. Schauen wir uns einmal den Stand der Technik an.

Stabile Meilensteine in der Zukunft

Den wohl wichtigsten Meilenstein hat die ETH-Crew bereits im vergangenen Jahr gemeistert. Mit The Merge schaffte das Krypto-Projekt am 15. September 2022 den Sprung zu Proof of Stake – einem Konsensmechanismus, der deutlich energieeffizienter ist als Proof of Work, den das Projekt zuvor nutzte. Auch dahingehend stehen die Zeichen für eine positive Ethereum Kurs-Prognose günstig.

Laut der ETH Roadmap für 2023 soll es noch in diesem Jahr zu einigen Upgrades kommen, die das Netzwerk stabilisieren und benutzerfreundlicher machen. So ist für April geplant, das Abheben von Staking-Rewards möglich zu machen. Aktuell hängen diese noch in den Smart Contracts fest. Sobald das vollzogen ist, kann man damit rechnen, dass das ETH-Staking noch attraktiver wird, was auch zu Kauf-Druck an den Märkten führen könnte – weitere Pluspunkte für eine positive Ethereum Kurs-Prognose.

Weiter soll mit EIP-4844 ein Upgrade ausgerollt werden, das die Transaktionskosten reduziert. Laut Entwicklern könnten Transaktionskosten auf Layer-2-Netzwerken dadurch bis zu 100 Mal günstiger werden. Es soll spätestens im Juni dieses Jahres kommen.

Auch die EVM, die Virtual Machine und das Herzstück des Projektes soll noch in den nächsten Monaten ein Upgrade bekommen, das unter anderem die Gas-Gebühren für Entwickler senken soll. Auch hier: Positive Vorzeichen für eine Ethereum Kurs-Prognose.

Ethereum Kurs-Prognose hängt auch vom Gesamtmarkt ab

Letztlich stehen alle Vorzeichen positiv, dass sich der Ether-Kurs wieder nach oben schrauben kann. Und Platz ist da alle Mal: Von seinem Allzeithoch bei 4.864 US-Dollar ist der ETH-Kurs aktuell über 200 Prozent entfernt.

Dass sich der Kurs hier auch nur ansatzweise annähern kann, müsste allerdings der gesamte Krypto-Markt drehen. Das hängt wiederum von einer Reihe von Faktoren ab, vor allem aber auch von Krypto-Leitwährung Bitcoin, die nach wie vor den Ton angibt.

Wie BTC-ECHO-Marktexperte Stefan Lübeck in der letzten Kursanalyse schreibt, führte ein getrübtes Bild am Immobilienmarkt gepaart mit ansteigenden Inflationszahlen in Europa und den USA dazu, dass Anleger vermehrt in defensive Werte und den US-Dollar flüchteten. Das führte wiederum zu Korrekturen an den klassischen Märkten. Bevor sich hier keine Stabilität einstellt, ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich der Krypto-Markt wieder Richtung Norden bewegt. In Bezug auf unsere Ethereum Kurs-Prognose heißt es also: Abwarten, bis sich die Märkte wieder stabilisieren. Bis dahin könnte aktuell jedoch eine gute Möglichkeit sein, um etwas Ethereum nachzukaufen – sofern man von der Zukunft des Assets überzeugt ist.

Ethereum Kurs-Prognose: Das sagt unser Marktexperte

BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck analysiert die aktuelle Lage bezüglich einer Ethereum Kurs-Prognose wie folgt:

Aktuell bestätigt sich die Kursanalyse der Vorwoche. Den Bullen scheint kurzfristig die Kraft zu fehlen, den Ether-Kurs über den starken Widerstand um 1.700 US-Dollar hieven zu können. Am Golden Pocket der letzten Bewegung zeigten sich Ermüdungserscheinungen des Käuferlagers.

Nun gilt es für die Bullen, den Ethereum-Kurs nicht langfristig unter 1.500 US-Dollar abstürzen zu lassen. Ein Rückfall unter das letzte Verlaufstief bei 1.462 US-Dollar würde das Chartbild weiter eintrüben. In der Folge dürfte der Ether-Kurs weiter in Richtung 1.300 US-Dollar nachgeben. Die aktuelle Situation um die US-Kryptobank Silvergate (SI) sorgte in den letzten 24 Handelsstunden für vermehrte Unsicherheit im Kryptospace. Weiteren Gegenwind könnte Ethereum durch die Freigabe der seit Jahren gestakten Coins durch das im April erwartete Shanghai-Upgrade erfahren.

Anleger, die ihre Ethereum-Coins in Erwartung auf die Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, den sogenannten Merge, im permanenten Staking gelocked hatten, könnten vermehrt Gewinne mitnehmen wollen. Eine überwiegende Mehrheit der Investoren würden auch zu den aktuellen Kursen einen deutlichen Gewinn einheimsen. Ob und wie viele der über 10 Millionen im Stake befindlichen Ether dann veräußert werden, ist jedoch schwer abzuschätzen.

Dagegen spricht, dass das Staking von Ethereum gerade wegen seines deflationären Charakters in Zeiten hoher Inflationsraten unverändert eine solide Rendite bietet. Dieses belegt die unverändert hohe Nachfrage nach Liquid-Staking Lösungen wie Lido-Finance eindrucksvoll. Insbesondere langfristig orientierte Investoren dürften sich trotz einer möglichen Rezession in den USA in der zweiten Jahreshälfte nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Die Entwicklung des größten Krypto-Ökosystems schreitet unvermindert voran. Bricht der ETH-Kurs über den Widerstand bei 1.780 US-Dollar gen Norden aus, ist ein Durchmarsch in Richtung 2.000 US-Dollar wahrscheinlich. Eine Überwindung dieses Widerstandslevels dürfte Ethereum weiter Auftrieb verleihen.

Sodann könnte der Ethereum-Kurs zunächst die Widerstandszone um 2.500 US-Dollar anvisieren. Langfristig wäre damit auch eine Kurserholung bis in den Bereich um 3.400 US-Dollar, dem maximalen bullishen Kursziel für 2023, vorstellbar.

Fazit zur Ethereum Kurs-Prognose

Wir schließen unsere Ethereum Kurs-Prognose ab. Dabei sehen wir: Kurzfristig müssen Anleger möglicherweise noch etwas Geduld haben. Auf lange Sicht darf man aber durchaus optimistisch sein.

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit Hebel auf Plus500, der führenden Plattform für den Handel mit CFDs (86 Prozent der Kleinanlegerkonten verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter