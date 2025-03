In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Wieso den neusten ISM-Einkaufsmanagerindizes besonderes Augenmerk zu schenken ist

Weshalb neue Daten vom US-Arbeitsmarkt Einfluss auf die Kurse an den Finanzmarkt haben werden

Worauf Anleger bei der neusten Leitzinsentscheidung in Europa achten sollten

Eine ereignisreiche Handelswoche liegt hinter dem Kryptomarkt. Nachdem Bitcoin (BTC) unter der Woche mit zwischenzeitlich 78.167 US-Dollar auf ein neues Mehrmonatstief abgerutscht war, kam es kurz vor Wochenschluss am Sonntag zu bullishen News aus den USA, welche den gesamten Kryptomarkt befeuerte. Durch Donald Trumps Ankündigung, eine breitgefächerte Krypto-Reserve für die USA aufzubauen, konnten die Kurse von Bitcoin, Ethereum (ETH) sowie weiteren Altcoins wie Solana (SOL), Ripple (XRP) und auch Cardano (ADA) signifikant im Wert ansteigen. Die starken Kursabschläge der Vortage konnten dadurch eingedämmt werden. Während der Bitcoin-Kurs mit 94.265 US-Dollar nur zwei Prozent tiefer schloss, legten Ripple rund acht Prozent und Cardano gar 35 Prozent im Wert zu. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank EZB in Europa. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.