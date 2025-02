Das wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten in dieser Woche die Kurse bewegen könnten

Warum Investoren die neusten US-Inflationszahlen genau im Blick haben sollten

Weshalb die neusten Schätzungen des US-Bruttoinlandsprodukts eine zentrale Kennziffer für die zukünftige US-Geldpolitik sein dürfte

Eine ereignisreiche Handelswoche liegt hinter dem Kryptomarkt. Der größte Krypto-Hack aller Zeiten auf der zweitgrößten Börse Bybit ließ die Kurse von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) zwischenzeitlich korrigieren. Über das Wochenende erholten sich die beiden größten Kryptowährungen. Während der Bitcoin-Kurs die Handelswoche mit 96.265 US-Dollar nahezu unverändert beendete, schloss der Ether-Kurs trotz des Diebstahls von knapp 500.000 Ethereum-Coins durch die nordkoreanische Hackergruppe wider Erwarten stark und verzeichnete ein Kursplus von sechs Prozent bei 2.812 US-Dollar. In der neuen Handelswoche schauen die Investoren auf die Veröffentlichung der neusten PCE-Kerninflationsdaten in den USA. Welche relevanten Wirtschaftsdaten darüber hinaus in den kommenden Tagen im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

