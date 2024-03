Eine weitere aufregende Woche im Krypto-Space neigt sich dem Ende. Die wichtigsten Ereignisse um Bitcoin, Ethereum und Co. kompakt im Überblick.

Bitcoin korrigiert nach Wochen des Aufschwungs

Es gibt keinen Bullrun ohne größere Dips. Bislang sind diese jedoch unterdurchschnittlich gering ausgefallen. Eine größere Korrektur von über 30 Prozent gab es in diesem Aufwärtszyklus schlichtweg nicht. Gleichzeitig befinden wir uns nur noch rund einen Monat vom Bitcoin Halving entfernt. Die aktuelle Talfahrt, die am 14. März eingesetzt hat, deutet darauf hin, dass wir uns in einem sogenannten Pre-Halving-Dip befinden.

Was das genau bedeutet und welche Auswirkungen dem Krypto-Sektor bevorstehen, lest ihr hier: Pre-Halving-Dip bei Bitcoin: So schlimm könnte es noch werden

Vermeintlicher Geldwäscher Roman Sterlingov verurteilt

Viele Jahre musste er auf seinen Prozess warten, nun ist ein Urteilsspruch ergangen: Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich bei Roman Sterlingov um den Betreiber des Custodial Bitcoin Mixers Bitcoin Fog. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass sich Sterlingov mit dem Betrieb von Bitcoin Fog, über den laut Staatsanwaltschaft allen voran Gelder aus Darknet-Deals gewaschen wurden, strafbar gemacht hat. Während seines zehnjährigen Betriebs soll Bitcoin Fog mit 1,2 Millionen gemixten BTC der größte Custodial Bitcoin Mixer überhaupt gewesen sein. Sterlingov drohen bis zu 45 Jahre Haft.

Wieso es nach wie vor erhebliche Zweifel an seiner Schuld gibt und wieso es ein folgenschweres Urteil für den Bitcoin Space ist, erfahrt ihr hier: “Es kann uns alle treffen”: US-Gericht verurteilt Roman Sterlingov

Slerf: So schnell verlieren Memecoin-Investoren ihr Geld

Sie haben die verrücktesten Namen, sprießen wie Giftpilze aus dem Boden und werben mit Sprüchen wie “Slerf fucks your mom every night”. Memecoins sind der neue Hype im Krypto-Sektor. Sie ziehen tausenden Investoren das Geld mit einem Versprechen aus der Tasche: schnell reich werden. Dass das geht haben Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Bonk oder Dogwifhat gezeigt. Wer früh genug auf die Rakete aufgesprungen ist, konnte bis zum Mond fliegen. Der Treibstoff? Zu spät eingestiegene Investoren, die ihr Geld verloren haben.

Doch nicht jedem Memecoin glückt der Raketenstart. Vielmehr: Bei der unvermeidlichen Implosion vernichten die Projekte das Kapital der Investoren, die dann auf der Strecke bleiben. Das beste Beispiel: der Memecoin Slerf (SLERF). Der Entwickler verbannte angeblich “aus Versehen” über zehn Millionen US-Dollar der frühen Investoren und machte anschließend drei Millionen US-Dollar mit einem einzigen Trade. Mehr noch: Einige Nutzer wurden doppelt ausgenommen und bleiben auf dem Verlust sitzen.

Die Details lest ihr hier: Krypto für Faultiere – So schnell verlieren Memecoin-Investoren ihr Geld

Wann feiern die Mining-Aktien ihr Comeback?

Eigentlich funktionieren die Aktien von Bitcoin-Mininggesellschaften wie ein Hebelinvestment. Steigt der Bitcoin-Kurs, dann steigen Mining-Aktien oftmals um das Zwei- bis Dreifache, vice versa. Genau wie Gold-Minen-Aktien bieten die Bitcoin-Schürfunternehmen durch ihr unternehmerisches Risiko eine Prämie für all jenen Investoren, die sich trauen dort einzusteigen. Genau davon ist aktuell aber nichts zu sehen. Die Aktien von Marathon Digital, Riot Platforms oder Bitfarms performten in den vergangenen Wochen deutlich schlechter als Bitcoin selbst.

Während der Bitcoin-Kurs in den vergangenen 30 Tagen um ein Drittel zulegen konnte, gaben die Bitcoin-Mining-Aktien rund ein Drittel ab.

Weitere Informationen erhaltet ihr hier: Mining-Aktien performen schlechter als Bitcoin: Wann kommt das Comeback?

Solana vs. Ethereum: Wer hat die Nase vorn?

Ethereum versus Solana: Beide Blockchain-Plattformen haben in den letzten Jahren bedeutende Meilensteine erreicht und sind zu zentralen Säulen der Krypto-Welt geworden. In letzter Zeit steht jedoch vor allem SOL im Fokus der Investoren und klettert scheinbar nicht zu stoppen von einem Kurshoch zum nächsten. Wie lange kann das so weitergehen?

Doch auch das Ethereum-Ökosystem macht Fortschritte und ist erst kürzlich dank des Dencun-Upgrades deutlich günstiger geworden. Es stellt sich daher die Frage: Wie wird sich der Wettstreit der beiden Krypto-Giganten weiterentwickeln und inwiefern könnten die jüngsten Erfolge von ETH Druck auf die Kursrallye von Solana ausüben?

Ein Blick hinter die Kulissen der beiden Blockchains liefert Antworten: Solana vs. Ethereum: Wer hat die Nase vorn?