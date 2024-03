Die Solana-Rallye könnte ins Straucheln geraten. Was Investoren jetzt über den Zustand der beiden Blockchain-Netzwerke wissen müssen.

Solana vs. Ethereum: Wer hat die Nase vorn?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Solana Kursrallye auf wackeligen Beinen steht

Warum ETH-Layer-2-Netzwerke billiger sind als Solana

Welche L2s derzeit billiger sind als Solana

Was der Solana-Gründer zu dieser Entwicklung sagt

Welches Netzwerk den Skalierungswettstreit gewinnen wird

Ethereum versus Solana: Beide Blockchain-Plattformen haben in den letzten Jahren bedeutende Meilensteine erreicht und sind zu zentralen Säulen der Krypto-Welt geworden. In letzter Zeit steht jedoch vor allem SOL im Fokus der Investoren und klettert scheinbar nicht zu stoppen von einem Kurshoch zum nächsten. Wie lange kann das so weitergehen?

Doch auch das Ethereum-Ökosystem macht Fortschritte und ist erst kürzlich dank des Dencun-Upgrades deutlich günstiger geworden. Es stellt sich daher die Frage: Wie wird sich der Wettstreit der beiden Krypto-Giganten weiterentwickeln und inwiefern könnten die jüngsten Erfolge von ETH Druck auf die Kursrallye von Solana ausüben? Ein Blick hinter die Kulissen der beiden Blockchains liefert Antworten.

Warum die Solana Kursrallye auf wackeligen Beinen steht