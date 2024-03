Bitcoin ist in den vergangenen sieben Tagen über 14 Prozent eingebrochen. Warum es sich dabei um einen Pre-Halving-Dip handeln dürfte und wie schwer dieser ausfallen könnte.

Pre-Halving-Dip bei Bitcoin: So schlimm könnte es noch werden

Pre-Halving-Dip bei Bitcoin: So schlimm könnte es noch werden

Gegenbewegung in Sicht?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Indikatoren die aktuelle Talfahrt angekündigt haben

Warum es sich um einen so genannten Pre-Halving-Dip handeln könnte und was diesen auszeichnet

Wie tief es für Bitcoin noch gehen könnte und auf welche Signale man jetzt achten muss

Welche Kurse Investoren abwarten könnten, die einen günstigen Einstieg suchen

Es gibt keinen Bullrun ohne größere Dips. Bislang sind diese jedoch unterdurchschnittlich gering ausgefallen. Eine größere Korrektur von über 30 Prozent gab es in diesem Aufwärtszyklus schlichtweg nicht. Gleichzeitig befinden wir uns nur noch rund einen Monat vom Bitcoin Halving entfernt. Die aktuelle Talfahrt, die am 14. März eingesetzt hat, deutet darauf hin, dass wir uns in einem sogenannten Pre-Halving-Dip befinden.