In diesem Artikel erfährst du: Warum die eigene Blockchain-Lösung Base zu einem neuen Krypto-Narrativ geworden ist und wie man bereits heute daran partizipieren kann

Wie die Wall Street Coinbase neue Geschäftsfelder ermöglicht

Warum neben Trading das Thema Banking für Coinbase immer wichtiger wird

Warum die aktuelle Regulatorik für das Unternehmen Fluch und Segen zugleich ist

Was Coinbase gelingen muss, damit es so groß wie Nvidia wird

Aktuell bezeichnet man Coinbase in erster Linie als Krypto-Exchange. Langfristig dürfte dies jedoch viel zu kurz greifen. Einiges deutet darauf hin, dass sich Coinbase in Zukunft zu einem Finanzkonzern wandelt, der die Dienstleistungen einer J.P. Morgan, New York Stock Exchange und Ethereum Foundation in sich bündelt. Das Ergebnis könnte ein Krypto-Konzern sein, der wie Nvidia eine große Marktmacht im eigenen Sektor und darüber hinaus genießt.