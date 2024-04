Werbemitteilung unseres Partners. Die BTC-ECHO GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

In den vergangenen Monaten sind viele neue Memecoins auf den Markt gekommen. Deshalb kann durchaus von einer gewissen Marktsättigung für diese hochspekulativen Kryptowährungen gesprochen werden. Umso entscheidender ist es für neue Projekte jetzt, sich von der Masse abzuheben. Es gilt, besondere Merkmale vorzuweisen, damit das Interesse von Anlegern weiterhin geweckt wird.

SLOTH Presale erreicht 15 Millionen US-Dollar

Wie das funktionieren kann, zeigt derzeit der Vorverkauf von Slothana. Der neue Memecoin SLOTH auf der beliebten Solana-Blockchain hat innerhalb kurzer Zeit mehr als 15 Millionen US-Dollar eingenommen. Damit ist Slothana zweifellos eine der gefragtesten neuen Kryptowährungen im April 2024.

Slothana versteht es, mit seiner Marketing-Strategie Begeisterung bei Anlegern zu entfachen. Das belegt das schnelle Wachstum der Community und des Raising-Capitals. Slothana setzt auf eine innovative Form des Presales. Damit haben zuvor schon erfolgreiche Memecoins wie SLERF oder BONK auf sich aufmerksam gemacht.

Presale mit innovativem Airdrop-Konzept

Bei der “Send-to-Presale”-Methode senden Investoren den Solana-Token SOL direkt an eine spezifische Wallet-Adresse. Im Gegenzug erhalten sie den neuen Slothana-Token per Airdrop direkt in ihre Wallet und müssen sich um nicht weiter kümmern. Dieses Konzept erlaubt es Anlegern, unkompliziert an neuen Projekten teilzunehmen und von den Vorteilen des frühen Einstiegs zu profitieren. Gegenüber dem klassischen Presale ist die Methode oftmals weniger aufwendig, da viele Investoren den beliebten SOL-Token ohnehin schon in ihrer Wallet haben.

Der innovative Presale hat dazu geführt, dass Slothana innerhalb kürzester Zeit mehr als 15 Millionen US-Dollar eingesammelt hat. Überdies wird der Community-Gedanke gefördert, da diejenigen, die ohnehin schon Nutzer der Solana-Blockchain sind und SOL-Token besitzen, besonders einfach SLOTH kaufen können. Auf diesem Weg hat Slothana bereits eine Gemeinschaft mit mehr als 20.000 Mitgliedern aufgebaut.

Vorverkauf neigt sich dem Ende zu

Mit dem bevorstehenden Ende des Presales ergibt sich jetzt allerdings die letzte Chance, sich zu beteiligen und SLOTH per Airdrop zu erhalten. Es bleiben nur noch wenige Stunden, bis der Vorverkauf beendet ist, um sich den neuen Memecoin zu den besonderen Vorzugskonditionen zu sichern. Vor einer Kaufentscheidung sollte aber natürlich immer eine eigenständige Due-Dilligence stattfinden, um Chancen und Risiken der Investition für sich abzuwägen.

Erst vor wenigen Tagen bezeichnete der Krypto-Analyst ClayBro auf YouTube Slothana als “Multi Millionen Dollar Slothana Launch”. Damit stellt sich auch die Frage, wie das Potenzial des Memecoins nach dem Presale am besten ausgeschöpft werden kann, damit Anleger die höchsten Renditechancen erhalten.

Schneller Börsenstart auf DEX und CEX angestrebt

Das Team von Slothana hat deshalb kürzlich im sozialen Netzwerk X die Frage an die Community gerichtet, ob der Slothana-Token auf dezentralen (DEX) oder zentralen (CEX) Börsen gelistet werden soll. Die Antwort der Community fiel eindeutig aus: Sie wünschen sich eine Listung auf beiden Börsentypen, was die Liquidität von Slothana signifikant steigern könnte.

Es sieht damit alles danach aus, dass bereits eine konkrete Strategie entwickelt wird, wie die Listung von Slothana sowohl auf DEX als auch auf CEX in Kürze umgesetzt werden kann. Erfahrungsgemäß finden zunächst Notierungen auf dezentralen Börsen statt, die einen schnellen Einstieg für alle Kryptonutzer ermöglichen.

Wird sich der SLOTH-Preis vervielfachen?

Dabei gibt es Anhaltspunkte dafür, dass das Team hinter Slothana bereits Erfahrung hat, wie ein neues Projekt am Kryptomarkt erfolgreich lanciert wird. So wird angenommen, dass hinter SLOTH dieselben Personen wie hinter SMOG stecken könnten.

Dieser Token erreichte nach seiner Notierung schnell eine Vervielfachung des Preises. Sollte SLOTH wirklich von den Machern hinter SMOG stammen, hätten diese zumindest schon einmal einen Proof-of-Concept für das Marketing geleistet.

Anleger, die die letzte Chance für den Presale von Slothana im April noch nutzen möchten, haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie transferieren ihre SOL-Token direkt an die auf dieser offiziellen Website von Slothana angegebenen Adresse oder sie verwendet das dort angezeigte Widget, um am Presale teilzunehmen.

