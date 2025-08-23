In diesem Artikel erfährst du:
- Welche zentralisierten Börsentoken (CEX-Token) wie BNB, CRO oder OKB aktuell den Markt dominieren und welche Chancen sie Investoren bieten
- Warum Buyback-Programme, Launchpad-Zugänge und Staking-Optionen den Wert dieser Token steigern können
- Welche Risiken durch Abhängigkeit von einzelnen Börsen entstehen und welche Lehren der FTX-Kollaps für Anleger bereithält
- Ob DEX-Token eine stabilere, aber weniger wachstumsstarke Alternative darstellen
Seit Jahren gehören die Token zentralisierter Kryptobörsen (CEX-Token) zu den größten Projekten im Markt. Binance Coin (BNB), OKB, LEO, Cronos (CRO), KuCoin Token (KCS) oder Bitget Token (BGB) zählen allesamt zu den Top-Assets. Zusammen bringen sie es auf eine Marktkapitalisierung von rund 150 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: DEX-Token wie UNI, CAKE oder SUSHI erreichen gemeinsam nur etwa ein Viertel dieses Wertes. Doch was versprechen CEX-Token eigentlich, warum sollte man investieren – und wo lauern die Risiken für Anleger?
