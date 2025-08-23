App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
4.13 T $
Bitcoin-Kurs114,800.00 $-1.33%
Ethereum-Kurs4,747.00 $-0.06%
XRP-Kurs3.01 $-1.17%
Cardano-Kurs0.908846 $-1.55%
Solana-Kurs202.98 $3.79%
Dogecoin-Kurs0.235693 $0.03%
BNB-Kurs882.48 $-0.14%
Polkadot-Kurs4.14 $2.33%
IOTA-Kurs0.205781 $-1.22%
Official Trump-Kurs8.82 $-0.74%
TRON-Kurs0.364163 $0.31%
Stellar-Kurs0.411329 $-2.70%

Von BNB bis CRO CEX-Token im Vergleich: Nutzen, Risiken und Lehren

Mit Milliardenbewertung gehören CEX-Token zu den größten Projekten im Kryptospace. Doch sind sie echte Investitionschancen oder tickende Zeitbomben? Unser Faktencheck liefert Antworten und zeigt, welche Lehren aus dem FTX-Kollaps zu ziehen sind.

Timur Yildiz
Teilen
BNB-Kurs882.48 $-0.14 %
Bitcoin kaufen
Smartphone-Bildschirm mit Symbolen verschiedener Kryptowährungshandels-Apps, einschließlich CEX Token, umgeben von physischen Bitcoin-Münzen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Viele Börsen geben ihren eigenen Token heraus

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche zentralisierten Börsentoken (CEX-Token) wie BNB, CRO oder OKB aktuell den Markt dominieren und welche Chancen sie Investoren bieten
  • Warum Buyback-Programme, Launchpad-Zugänge und Staking-Optionen den Wert dieser Token steigern können
  • Welche Risiken durch Abhängigkeit von einzelnen Börsen entstehen und welche Lehren der FTX-Kollaps für Anleger bereithält
  • Ob DEX-Token eine stabilere, aber weniger wachstumsstarke Alternative darstellen

Seit Jahren gehören die Token zentralisierter Kryptobörsen (CEX-Token) zu den größten Projekten im Markt. Binance Coin (BNB), OKB, LEO, Cronos (CRO), KuCoin Token (KCS) oder Bitget Token (BGB) zählen allesamt zu den Top-Assets. Zusammen bringen sie es auf eine Marktkapitalisierung von rund 150 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: DEX-Token wie UNI, CAKE oder SUSHI erreichen gemeinsam nur etwa ein Viertel dieses Wertes. Doch was versprechen CEX-Token eigentlich, warum sollte man investieren – und wo lauern die Risiken für Anleger?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Walfigur taucht aus einem Haufen goldener Bitcoin-Münzen auf und suggeriert das Konzept eines Krypto-Wals in Kryptowährung.
Von Bitcoin über Ethereum bis DeFiPortfolio der Krypto-Millionäre: So investierst du wie Superreiche
Verschiedene physische Krypto-Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero und Dogecoin, sind auf einer flachen Oberfläche verstreut.
Eine neue Ära?Krypto-Wachstumstreiber: Die wichtigsten Markt-Trends 2025
Ein Mann im dunklen Anzug und mit orangefarbener Krawatte spricht über Bitcoin, während er mit einer Hand gestikuliert, sitzend vor einem blauen Hintergrund.
Meinungs-ECHO Michael Saylor knickt ein – Ripple-CTO warnt Strategy-Anleger
Börsen- & Broker-Vergleich – Test & Erfahrungsberichte 2025
In unseren BTC-ECHO Reviews vergleichen wir rund 70 Krypto-Börsen und -Broker. Entdecke über 7.000 Erfahrungsberichte von echten Nutzerinnen und Nutzern und finde die für dich am besten geeignete Trading-Plattform.
Jetzt zum Börsen- & Broker-Vergleich 2025
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Aave
357.63 $
10.60%
OKB
203.68 $
6.52%
Lido DAO
1.52 $
4.84%
Arbitrum
0.587314 $
4.62%
Provenance Blockchain
0.028025 $
4.52%
Jito Staked SOL
248.66 $
3.94%
Solana
202.98 $
3.79%
Cosmos Hub
4.86 $
3.57%
Binance Staked SOL
217.07 $
3.34%
Pudgy Penguins
0.034999 $
3.21%
Chainlink
25.92 $
-5.76%
Mantle
1.24 $
-5.20%
Ethereum Classic
23.96 $
-4.49%
Sky
0.067564 $
-3.67%
XDC Network
0.082078 $
-3.58%
Artificial Superintelligence Alliance
0.681527 $
-3.10%
Kaspa
0.089996 $
-2.97%
Stellar
0.411329 $
-2.70%
KuCoin
12.98 $
-2.62%
Pi Network
0.357570 $
-2.54%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren