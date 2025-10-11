Die Schuldenlast der USA erreicht historische Höhen und zwingt Washington zum Umdenken. Immer häufiger rückt dabei der Fokus auf harte Assets wie Gold – und zunehmend auch auf Bitcoin.

Können Bitcoin und Gold helfen, den US-Schuldenberg zu tilgen?

In diesem Artikel erfährst du: Was die Bitcoin-Reserve mit Zolleinnahmen zu tun hat

Wie Anleger durch BitBonds am Bitcoin-Kurs partizipieren könnten

Welche geopolitischen Auswirkungen ein Einstieg der USA in Bitcoin hätte

Warum hartes Geld dabei helfen kann, die Staatsverschuldung zu tilgen

Die Vereinigten Staaten stehen vor einer Herausforderung. Mit einer Staatsverschuldung von mehr als 37 Billionen US-Dollar bewegt sich die größte Volkswirtschaft der Welt auf einem Niveau, das selbst für Washington schwer zu bewältigen ist – was man dieser Tage im Kontext des staatlichen Shutdowns hautnah erleben kann. Jahr für Jahr werden neue Defizite aufgenommen und die Ausgaben für die Schuldentilgung übersteigen mittlerweile sogar das Militärbudget der USA. Seit geraumer Zeit fragen sich Experten daher, wie die Vereinigten Staaten diesen Schuldenberg jemals zurückzahlen könnten. Immer lauter werden die Stimmen, die eine Neubewertung der gewaltigen Goldreserven oder den strategischen Einsatz von Bitcoin als möglichen Ausweg ins Spiel bringen. Doch wie realistisch ist das?

