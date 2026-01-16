Immer wieder attackieren Bitcoin-Gegner die Kryptowährung als bloßes Spekulationsobjekt. Das steckt wirklich hinter der “Greater-Fool-Theorie”.

Ist Bitcoin nur zum Weiterverkauf an Narren gedacht?

Ist Bitcoin nur zum Weiterverkauf an Narren gedacht?

In diesem Artikel erfährst du: Warum Bitcoin häufig mit spekulativen Blasen gleichgesetzt wird

Wo sich der praktische Nutzen von Bitcoin im Vergleich zu anderen Assets zeigt

Weshalb die Greater-Fool-Theorie teilweise zutrifft

Kaum ein Vorwurf hält sich in der Bitcoin-Debatte so hartnäckig wie jener der sogenannten “Greater-Fool-Theorie”. Kritiker argumentieren, dass der Bitcoin-Preis nur deshalb steige, weil sich immer wieder ein noch “größerer Narr” finde, der bereit sei, das Asset später zu einem höheren Preis zu kaufen. Besonders prominente Krypto-Gegner wie Peter Schiff nutzen dieses Argument regelmäßig, um Bitcoin als ein wertloses Spekulationsobjekt darzustellen. Doch greift diese Theorie bei Bitcoin tatsächlich, oder verkennt sie fundamentale Eigenschaften eines neuartigen monetären Netzwerks?

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.