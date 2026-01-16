Ist Bitcoin nur zum Weiterverkauf an Narren gedacht?

In diesem Artikel erfährst du:
- Warum Bitcoin häufig mit spekulativen Blasen gleichgesetzt wird
- Wo sich der praktische Nutzen von Bitcoin im Vergleich zu anderen Assets zeigt
- Weshalb die Greater-Fool-Theorie teilweise zutrifft
Kaum ein Vorwurf hält sich in der Bitcoin-Debatte so hartnäckig wie jener der sogenannten “Greater-Fool-Theorie”. Kritiker argumentieren, dass der Bitcoin-Preis nur deshalb steige, weil sich immer wieder ein noch “größerer Narr” finde, der bereit sei, das Asset später zu einem höheren Preis zu kaufen. Besonders prominente Krypto-Gegner wie Peter Schiff nutzen dieses Argument regelmäßig, um Bitcoin als ein wertloses Spekulationsobjekt darzustellen. Doch greift diese Theorie bei Bitcoin tatsächlich, oder verkennt sie fundamentale Eigenschaften eines neuartigen monetären Netzwerks?
