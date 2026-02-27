Neben den bereits verkauften 50.000 Bitcoin stehen weitere 57.000 BTC im Raum. Wem könnte dieser mutmaßliche Krypto-Schatz zustehen – und fließen am Ende Milliarden in die Staatskasse?

Bitcoin-Milliarden im Prozess: 57.000 BTC – und eine brisante Frage

Bitcoin-Milliarden im Prozess: 57.000 BTC – und eine brisante Frage

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Milliarden-Erlös noch nicht final verteilt ist

Warum weitere 57.000 Bitcoin im Raum stehen

Weshalb Deutschland die BTC zwingend verkaufen musste

Vor dem Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen die Betreiber des illegalen Streamingportals “movie2k.to” begonnen. Im Fokus stehen nicht nur gewerbsmäßige Geldwäsche und Steuerhinterziehung, sondern auch ein Bitcoin-Vermögen in Milliardenhöhe. 50.000 Bitcoin wurden 2024 an das LKA Sachsen übergeben und später für 2,64 Milliarden Euro verkauft. Nun entscheidet das Gericht, wer Anspruch auf die Erlöse hat. Brisant ist zudem eine weitere Zahl: In der Anklageschrift mutmaßt die Staatsanwaltschaft, dass der Hauptbetreiber zusätzlich 57.000 Bitcoin in seinem Besitz haben könnte.

Weiter mit Plus+ für erfolgreiche Investments! Exklusive Artikel & Marktdaten

Täglich Kurs-Updates & Analysen

Infos zu Steuern & Regulierung

Weniger Werbung

Jederzeit kündbar Jetzt entdecken Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden