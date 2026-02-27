App herunterladen
Krypto in DACH 

Bitcoin-Milliarden im Prozess: 57.000 BTC – und eine brisante Frage

Neben den bereits verkauften 50.000 Bitcoin stehen weitere 57.000 BTC im Raum. Wem könnte dieser mutmaßliche Krypto-Schatz zustehen – und fließen am Ende Milliarden in die Staatskasse?

Dominic Döllel
Bitcoin-Kurs63,908.00 $-3.28 %
Zwei Bitcoin-Münzen werden von einer Justizia-Figur gehalten, während man im Hintergrund die deutsche Flagge sieht.

Beitragsbild: shutterstock

 | Der Prozess um den Bitcoin-Schatz in Sachsen beginnt

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Milliarden-Erlös noch nicht final verteilt ist
  • Warum weitere 57.000 Bitcoin im Raum stehen
  • Weshalb Deutschland die BTC zwingend verkaufen musste

Vor dem Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen die Betreiber des illegalen Streamingportals “movie2k.to” begonnen. Im Fokus stehen nicht nur gewerbsmäßige Geldwäsche und Steuerhinterziehung, sondern auch ein Bitcoin-Vermögen in Milliardenhöhe. 50.000 Bitcoin wurden 2024 an das LKA Sachsen übergeben und später für 2,64 Milliarden Euro verkauft. Nun entscheidet das Gericht, wer Anspruch auf die Erlöse hat. Brisant ist zudem eine weitere Zahl: In der Anklageschrift mutmaßt die Staatsanwaltschaft, dass der Hauptbetreiber zusätzlich 57.000 Bitcoin in seinem Besitz haben könnte.

Das könnte dich auch interessieren