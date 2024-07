Noch im ersten Quartal markierte Bitcoin ein neues Allzeithoch und katapultierte den gesamten Krypto-Markt nach oben. Dagegen verlief das zweite Quartal deutlich bescheidener – Soweit die Hauptthese des jüngst erschienenen Krypto-Industrie-Reports von CoinGecko. BTC-ECHO hat für euch die spannendsten Insights aus dem zweiten Krypto-Quartal des Jahres ausgewertet. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Aktien und Bitcoin korrelieren keineswegs in jedem Quartal positiv. Während es für den BTC-Preis bis Ende Juni um 12 Prozent nach unten ging, stieg der S&P500 gleichzeitig um 4 Prozent.

Der US-amerikanische Aktienmarkt lief im Q2 2024 besser als Bitcoin I Tradingview

Den Krypto-Gesamtmarkt traf es noch härter: Dessen Marktkapitalisierung sank um 14,4 Prozent und lag daher zum Ende des zweiten Quartals 2024 nur noch bei 2,43 Billionen US-Dollar. Zwar schwankte der Markt beständig zwischen 2,3 und 2,9 Billionen US-Dollar, aber neue Allzeithochs konnten trotz eines erfolgreichen Bitcoin Halvings im April nicht erreicht werden. Zum Vergleich: Als teuerstes börsengelistetes Unternehmen der Welt ist Apple derzeit stolze 3,45 Billionen US-Dollar wert. Das kann man mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten, denn einerseits unterstreicht es das enorme Potential von Krypto, andererseits den Nischenstatus im Vergleich zur TradFi-Welt.

Memecoins dominieren die Krypto-Welt

DePin, Gaming, Real World Assets – viel wurde gerätselt, welches Krypto-Narrativ das erfolgreichste sein wird. Ein besonders heißer Anwärter: Künstliche Intelligenz. Immerhin hatten die neusten KI-Entwicklungen monatelang die Schlagzeilen geprägt und den Nvidia-Aktienkurs durch die Decke schießen lassen. Aber Pustekuchen, stattdessen gewannen die Memecoins im zweiten Quartal mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent den Titel des beliebtesten Narrativs. Kein anderer Sektor innerhalb der Krypto-Industrie konnte so viel Web Traffic abgreifen wie Doge, Shiba und Co. Der Traum vom schnellen Reichtum zieht noch immer am besten.

Memecoins prägen den Krypto-Markt 2024 deutlich stärker als erwartet I CoinGecko

Gewonnen haben die Memecoin aber vor allem Aufmerksamkeit. Denn geht es um den Preis, schlug bei ihnen die Volatilität des Krypto-Marktes besonders hart durch. Der BCI Meme Coin Leaders Index von Bitpanda enthält die sechs größten Memecoins nach Marktkapitalisierung und fiel im zweiten Quartal um 32 Prozent. Um so stärker fällt die Erholung der letzten Wochen aus.

Gehandelt werden Kryptowährungen überwiegend auf zentralisierten Krypto-Börsen, wobei die zehn größten zusammen ein Spot-Handelsvolumen von 3,4 Billionen US-Dollar verzeichneten. Trotz der SEC-Klage und der Verurteilung des Gründers und früheren CEOs Changpeng “CZ” Zhao bleibt Binance mit 45 Prozent Marktanteil weiterhin die größte Krypto-Börse der Welt.

Doch DeFi-Handelsplätze wie Uniswap holen langsam auf: 370 Milliarden US-Dollar Spot-Handelsvolumen bedeuten einen Anstieg von über 15 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Ursache für ihren Erfolg? Vor allem der anhaltende Hype um Memecoins und Airdrops. Wie nachhaltig der Trend ist, wird sich im dritten Quartal zeigen.