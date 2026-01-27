Die Kryptowährung Binance Coin (BNB) kann sich im Gegensatz zur Konkurrenz weiterhin gut behaupten. Worauf Anleger nun dennoch achten müssen. Alle wichtigen Kursziele in der neuesten Kursanalyse.

Binance Coin (BNB): Wird sich der Aufwärtstrend fortsetzen?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Widerstandsniveaus für den Binace Coin (BNB) aktuell relevant sind

Wieso sich der BNB-Kurs trotz der aktuellen Schwäche vieler Altcoins verhältnismäßig gut behauptet

Welche Kursziele der Binance Coin in der kommenden Zeit anvisieren könnte

Der Kurs des Binance Coins (BNB) bewegt sich zuletzt ebenfalls seitwärts im Bereich seiner 200-Tagelinie. Trotz 35 Prozent Kursabschlag vom Allzeithoch im Oktober 2025 zeigt sich der BNB-Kurs weiterhin resilienter als die Layer-1 Konkurrenz wie Ethereum (ETH) oder Solana (SOL). Die Kurskorrektur hat die hauseigene Kryptowährung der Kryptobörse Binance bislang vergleichsweise gut überstanden. Welche Unterstützungsmarken die Käuferseite verteidigen muss und welche Kursziele in den kommenden Wochen angelaufen werden könnten, wird im Folgenden analysiert.

