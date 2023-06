Bitcoin (BTC) rangiert nach einem deutlichen Kurssprung in der vergangenen Handelswoche weiter oberhalb der 30.000 US-Dollar Marke. Die aktuelle Seitwärtskonsolidierung des BTC-Kurses unweit des Jahreshochs von 31.433 US-Dollar veranlasste einige Anleger, sich dem Altcoin-Sektor zuzuwenden. Insbesondere die Bitcoin Hardforks Bitcoin Cash (BCH) und Bitcoin SV (BSV) profitierten mit 121 Prozent respektive 57 Prozent Kursaufschlag überproportional stark von den Anstiegen am Altcoinmarkt. Diese Korrelation ist jedoch nicht neu. Bereits in den Vorjahren profitierten die Altcoins von der Outperformance des großen Bruders gegenüber vielen anderen Altcoins.

Ein weiterer Grund für die bemerkenswerten Kurszuwächse ist in ihrem identischen Konsensmechanismus Proof-of Work zu sehen. Denn neben den deutlichen Kursanstiegen von BCH und BSV weisen auch die Kurse von Kaspa (KAS) und Ethereum Classic (ETC), ebenfalls POW-basierte-Altcoins, Kursbewegungen von mehr als 20 Prozentpunkten gen Norden auf. Die relative Outperformance dieser vier Altcoins hat darüber hinaus einen weiteren Grund. Im Zuge der jüngsten Anschuldigungen der Securities and Exchange Commission (SEC) gegen Binance und Coinbase holte der Vorsitzende Gary Gensler zu einem regelrechten Rundumschlag gegen eine ganze Reihe von Krypto-Projekten aus.

Bei Betrachtung der Liste von Kryptowährungen, welche die SEC als ungesicherte Wertpapiere bewertet, sticht sofort ins Auge, dass unter den mehr als 100 Kryptowährungen kein einziger PoW-Coin aufgeführt wird. Vielmehr sind es ausschließlich Krypto-Coins, die auf dem Proof-of-Stake Konsensmechanismus basieren. Scheinbar profitieren die vier genannten Altcoins unter anderem von Aussagen des Vorsitzenden der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der Bitcoin als einzige Commodity unter den Kryptowährungen bewertet.

Kursanalyse: Bitcoin Cash (BCH)

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BCH/USDT auf Bittrex

Die älteste Bitcoin Hardfork kommt durch den jüngsten Kurssprung auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,5 Milliarden US-Dollar und belegt aktuell Platz 15 unter den 100 größten Kryptowährungen. Noch am 10. Juni rutschte der BCH-Kurs zurück bis in den wichtigen Supportbereich zwischen 87 US-Dollar und 96 US-Dollar ab. Ausgehend von dieser Unterstützungszone um das FTX-Tief aus dem November 2022 erholte sich Bitcoin Cash zunächst bis an den Kreuzwiderstand aus EMA50 (orange) und roter Abwärtstrendlinie bei 113 US-Dollar. Infolge des dynamischen Ausbruchs schoss der BCH-Kurs mit Zwischenhalt am Widerstand bei 137 US-Dollar durch die grüne Resistzone um das bisherige Jahreshoch bei 153 US-Dollar.

Sodann pulverisierte Bitcoin Cash auch diesen Bereich und stieg schnurstracks bis an den nächsten Widerstand bei 190 US-Dollar an. Nach einer kurzen Verschnaufpause legte der BCH-Kurs weiter zu und durchbrach in der Folge auch den nächsten relevanten Resist bei 216 US-Dollar. Mit aktuell 238 US-Dollar notiert Bitcoin Cash aktuell in Reichweite des nächsten Widerstands um 243 US-Dollar. Sollte auch diese Kursmarke überwunden werden, weitet sich der Kursanstieg in Richtung 271 US-Dollar aus. Hier verläuft die Abrisskante aus dem Mai 2022. Weitere bullishe Kursziele finden sich bei 300 US-Dollar, 346 US-Dollar sowie 390 US-Dollar. Ob das aktuelle bullishe Kursspektakel bei Bitcoin Cash jedoch nachhaltig Bestand haben wird und diese Zielmarken erreicht werden können, ist aktuell schwer absehbar.

Kursanalyse: Bitcoin SV (BSV)

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BSV/USDT auf Kucoin

Ähnlich wie Bitcoin Cash erholte sich auch Bitcoin SV in den letzten Tagen spürbar von seinem Kursrückschlag bis die rote Supportzone um das Jahrestief bei 24 US-Dollar. Zunächst stieg der BSV-Kurs zurück bis an die Widerstandsmarke knapp unter 29 US-Dollar und durchbrach diesen horizontalen Resist am vergangenen Freitag, den 23. Juni mit einem beachtenswerten Kurssprung in Richtung 35 US-Dollar. Hier konnte Bitcoin SV in den Folgetagen einen Boden ausbilden. In den letzten Tagen versuchte die Käuferseite mehrfach den EMA200 (blau) bei rund 38 US-Dollar per Tagesschlusskurs zu überwinden, scheiterte jedoch bislang bei der nachhaltigen Rückeroberung dieser wichtigen gleitenden Durchschnittslinie.

Schaffen es die Bullen diesen Bereich zeitnah gen Norden zu verlassen, rückt die nächste Resistzone um das Vormonatshoch bei 44 US-Dollar in den Fokus. Den grünen Widerstandsbereich konnte der BSV-Kurs schon zu Jahresbeginn mehrfach nicht durchbrechen. Sollte diese Zone überwunden werden können, eröffnet dieses weiteres Kurspotential in Richtung 50 US-Dollar. Erst wenn auch dieses psychologische Widerstandslevel nachhaltig durchbrochen ist, rücken weitere Zielmarken um 56 US-Dollar und 64 US-Dollar in den Blick kommen.

Kursanalyse: Ethereum Classic (ETC)

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares ETC/USD auf Bitfinex

Zwar stieg der Kurs von Ethereum Classic nicht derart deutlich gen Norden wie der von Bitcoin Cash und Bitcoin SV, stieg seit seinem Retest des grünen Supportbereichs um 13 US-Dollar jedoch ebenfalls deutlich gen Norden. Seit der Rückeroberung der horizontalen Widerstandslinie bei 16,55 US-Dollar konnte der ETC-Kurs auch den EMA50 (orange) überspringen und bis an das nächste relevante Resistniveau knapp unter 20 US-Dollar durchmarschieren. Knapp oberhalb verläuft mit dem EMA200 (blau) eine weitere starke Hürde. Kann sich Ethereum Classic kurzfristig oberhalb des EMA50 stabilisieren und in der Folge einen dynamischen Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 20 US-Dollar initiieren, ist ein Anstieg in Richtung des Hochs aus dem April um 23 US-Dollar einzuplanen.

Erst wenn auch dieser Bereich nachhaltig zurückerobert ist, rückt das Jahreshoch bei 25 US-Dollar in den Fokus. Durchbricht der ETC-Kurs sodann auch diese Kursmarke, weitet sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der 27 US-Dollar aus. Hier scheiterte der ETC-Kurs im November 2022 mehrfach. Erreicht der Bitcoin-Kurs in der kommenden Zeit die nächsten bullishen Kursziele und zieht den gesamten Kryptomarkt mit gen Norden, könnte auch Ethereum Classic weiter an Boden gutmachen und in Richtung der Abrisskante vom vergangenen September knapp oberhalb der 30 US-Dollar durchstarten.

