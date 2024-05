Donald Trump will Silk-Road-Betreiber Ross Ulbricht begnadigen

In US-Wahlkampf fällt Donald Trump immer häufiger mit Zugeständnissen an die Krypto-Szene auf. Neben Selbstverwahrung und einer lockeren Regulierung, will der Republikaner Ross Ulbricht begnadigen.