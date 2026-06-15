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Laut Reuters 

Regulatorik in Simbabwe: Krypto bekommt erstmals offiziellen Rahmen

Simbabwe führt erstmals eigene Krypto-Regeln ein. Anbieter müssen sich künftig registrieren, sonst droht Strafverfolgung.

Johannes Dexl
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Bitcoin-Münze vor Simbabwe Dollar

Beitragsbild: Shutterstock

 | Aufgrund der Hyperinflation in Simbabwe ist das Land ein gerne genanntes Beispiel für die Vorzüge von Bitcoin

Simbabwe hat erstmals eigene Regeln für den Umgang mit Kryptowährungen eingeführt, dies berichtet Reuters. Unternehmen, die Krypto-Assets kaufen, verkaufen, übertragen oder verwahren, müssen sich künftig jährlich bei der Financial Intelligence Unit registrieren. Die Behörde ist bei der Reserve Bank of Zimbabwe angesiedelt und für Geldwäschebekämpfung zuständig.

Wer sich nicht registriert, muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Die Erstregistrierung kostet 500 US-Dollar, die jährliche Verlängerung 400 US-Dollar. Unterzeichnet wurden die Vorgaben von Finanzminister Mthuli Ncube.

Regulierung statt Verbot

Bereits 2018 hatte Simbabwe Banken und anderen Finanzinstituten den Umgang mit Kryptowährungen untersagt. Der Handel verlagerte sich daraufhin auf Peer-to-Peer-Plattformen, soziale Medien und informelle Kanäle. Das neue Regelwerk scheint dieses Verbot nicht aufzuheben, schafft aber einen offiziellen Rahmen für Marktteilnehmer, die bisher außerhalb formeller Strukturen agierten.

Damit folgt Simbabwe anderen afrikanischen Ländern, die Krypto-Dienstleister inzwischen stärker beaufsichtigen. Südafrika reguliert Anbieter über die Financial Sector Conduct Authority. Nigeria setzt auf die Securities and Exchange Commission. Kenia hat im November den Virtual Asset Service Providers Act in Kraft gesetzt.

Bitcoin als Inflationsschutz

Die Nachfrage nach Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Simbabwe hängt eng mit der Währungsgeschichte des Landes zusammen. Hyperinflation, Währungsreformen und der Verlust von Ersparnissen haben das Vertrauen vieler Bürger in das Bankensystem beschädigt. Digitale Assets dienen deshalb vielen als Wertaufbewahrung oder als Möglichkeit, Geld außerhalb klassischer Finanzkanäle zu bewegen.

Gerade im Vergleich zu anderen Ländern fällt die Hürde niedrig aus. In Nigeria müssen Anbieter deutlich höhere Anforderungen erfüllen. Simbabwes Gebührenmodell dürfte daher vor allem darauf zielen, informelle Händler in den regulierten Bereich zu holen.

Auf dem Krypto-Markt läuft nach dem US-Iran-Deal derweil eine Erholungsrallye.

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