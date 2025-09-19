App herunterladen
8 Jahre gehalten Mit 1000 US-Dollar zum Millionär: Früher BNB-Investor macht 1000x-Profit

Aus 1.000 Dollar wurden 1 Million: Ein früher BNB-Investor erlebt einen der spektakulärsten Krypto-Gewinne des Jahres.

Giacomo Maihofer
Eine Nahaufnahme von BNB-Münzen und einem Smartphone mit dem Binance-Logo, das das jüngste Allzeithoch von BNB hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | BNB-Anleger können sich über einen neuen Höchststand im Portfolio freuen
  • Acht Jahre hat er gewartet, jetzt ist er Millionär: Ein früher Investor von BNB macht rund 1000x an Gewinn. Die Wallet 0x8503 kaufte rund 999 BNB für damals weniger als 1 US-Dollar pro Coin. Aktuell hat BNB ein neues Allzeithoch von über 1000 US-Dollar erreicht.
  • Der Fall zeigt, wie frühes Vertrauen in Blockchain-Projekte enorme Früchte tragen kann – auch wenn solche “Diamantenhände”-Erfolge tatsächlich selten sind. Ein Ethereum-Früh-Investor, der 2014 nur 104 US-Dollar beim ICO investierte, machte daraus rund 1,5 Millionen US-Dollar – ein Gewinn von etwa dem 14.269-Fachen.
  • BNB startete 2017 als hauseigener Utility-Token der Kryptobörse Binance, mit dem Nutzer ursprünglich vor allem Handelsgebühren rabattiert zahlen konnten. Inzwischen hat sich der Coin weit darüber hinaus entwickelt: Er ist die native Währung der BNB Chain, treibt dort Smart Contracts, DeFi-Protokolle und NFT-Anwendungen an und zählt heute zu den größten Kryptowährungen der Welt.
  • Von rund 300 US-Dollar zu Jahresbeginn kletterte der Token in weniger als neun Monaten auf über 1.000 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 230 Prozent, deutlich stärker als viele andere Altcoins im selben Zeitraum. Aktuell notiert BNB bei fast 1000 US-Dollar zu einer Marktkapitalisierung von 138 Milliarden US-Dollar.
  • BNB ist auf Bitpanda handelbar. Nutzerinnen und Nutzer können die Kryptowährung dort sicher und seriös kaufen und verkaufen.
Quelle:

