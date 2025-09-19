- Acht Jahre hat er gewartet, jetzt ist er Millionär: Ein früher Investor von BNB macht rund 1000x an Gewinn. Die Wallet 0x8503 kaufte rund 999 BNB für damals weniger als 1 US-Dollar pro Coin. Aktuell hat BNB ein neues Allzeithoch von über 1000 US-Dollar erreicht.
- Der Fall zeigt, wie frühes Vertrauen in Blockchain-Projekte enorme Früchte tragen kann – auch wenn solche “Diamantenhände”-Erfolge tatsächlich selten sind. Ein Ethereum-Früh-Investor, der 2014 nur 104 US-Dollar beim ICO investierte, machte daraus rund 1,5 Millionen US-Dollar – ein Gewinn von etwa dem 14.269-Fachen.
- BNB startete 2017 als hauseigener Utility-Token der Kryptobörse Binance, mit dem Nutzer ursprünglich vor allem Handelsgebühren rabattiert zahlen konnten. Inzwischen hat sich der Coin weit darüber hinaus entwickelt: Er ist die native Währung der BNB Chain, treibt dort Smart Contracts, DeFi-Protokolle und NFT-Anwendungen an und zählt heute zu den größten Kryptowährungen der Welt.
- Von rund 300 US-Dollar zu Jahresbeginn kletterte der Token in weniger als neun Monaten auf über 1.000 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 230 Prozent, deutlich stärker als viele andere Altcoins im selben Zeitraum. Aktuell notiert BNB bei fast 1000 US-Dollar zu einer Marktkapitalisierung von 138 Milliarden US-Dollar.
- BNB ist auf Bitpanda handelbar. Nutzerinnen und Nutzer können die Kryptowährung dort sicher und seriös kaufen und verkaufen.
Empfohlenes Video
Das passiert jetzt mit Bitcoin & Altcoins – Fed-Entscheid heute!
Quelle:
Binance Coin (BNB) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Binance Coin (BNB) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Binance Coin (BNB) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+