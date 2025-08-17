- Ein Ethereum-Früh-Investor, der 2014 nur 104 US-Dollar beim ICO investierte, bewegte nach über zehn Jahren Inaktivität rund 334 Ethereum. Der Bestand ist heute rund 1,5 Millionen US-Dollar wert – ein Gewinn von etwa dem 14.269-Fachen.
- Der Transfer erfolgte zunächst über eine Test-Transaktion, bevor die gesamten ETH in eine neue Wallet verschoben wurden. Ethereum selbst ist in den vergangenen Wochen um mehr als 50 Prozent gestiegen und stellte mit 4.800 US-Dollar ein neues Allzeithoch auf.
- Standard Chartered hob jüngst sein ETH-Jahresendziel von 4.000 auf 7.500 US-Dollar an und erwartet bis 2028 sogar 25.000 US-Dollar je Coin. Allein BlackRocks ETHA-ETF verzeichnete in zehn Tagen Zuflüsse von 338,1 Millionen US-Dollar. Ethereum-ETFs meldeten vergangene Woche ein Rekord-Handelsvolumen von 18,2 Milliarden US-Dollar – fast auf Augenhöhe mit Bitcoin-ETFs.
- Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und weiteren Mitbegründern gestartet und ist nach Marktkapitalisierung die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und das führende Smart-Contract-Netzwerk. Es bildet das Fundament zahlreicher DeFi-, NFT- und Tokenisierungsprojekte.
