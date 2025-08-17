App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.06 T $
Bitcoin-Kurs118,047.00 $0.28%
Ethereum-Kurs4,471.98 $0.31%
XRP-Kurs3.12 $-0.10%
Cardano-Kurs0.948020 $-1.58%
Solana-Kurs192.11 $1.52%
Dogecoin-Kurs0.233170 $-0.10%
BNB-Kurs854.33 $2.11%
Polkadot-Kurs4.02 $2.11%
IOTA-Kurs0.212212 $6.12%
Official Trump-Kurs9.18 $0.02%
TRON-Kurs0.350818 $-0.90%
Stellar-Kurs0.429136 $0.18%

Nach elf Jahren Ethereum-ICO-Investor macht aus 104 US-Dollar eine Million

Ein früher Ethereum-Investor verwandelte 104 US-Dollar aus dem ICO 2014 in 1,5 Millionen US-Dollar, nach über zehn Jahren Inaktivität.

Giacomo Maihofer
Teilen
Ethereum-Kurs4,471.98 $0.31 %
Bitcoin kaufen
Eine Hand hält eine Ethereum-Münze vor einem Bildschirm, auf dem rote und grüne Ethereum-Finanzcharts angezeigt werden.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Kryptowährung Ethereum (ETH) bewegt sich unaufhörlich gen Norden
  • Ein Ethereum-Früh-Investor, der 2014 nur 104 US-Dollar beim ICO investierte, bewegte nach über zehn Jahren Inaktivität rund 334 Ethereum. Der Bestand ist heute rund 1,5 Millionen US-Dollar wert – ein Gewinn von etwa dem 14.269-Fachen.
  • Der Transfer erfolgte zunächst über eine Test-Transaktion, bevor die gesamten ETH in eine neue Wallet verschoben wurden. Ethereum selbst ist in den vergangenen Wochen um mehr als 50 Prozent gestiegen und stellte mit 4.800 US-Dollar ein neues Allzeithoch auf.
  • Standard Chartered hob jüngst sein ETH-Jahresendziel von 4.000 auf 7.500 US-Dollar an und erwartet bis 2028 sogar 25.000 US-Dollar je Coin. Allein BlackRocks ETHA-ETF verzeichnete in zehn Tagen Zuflüsse von 338,1 Millionen US-Dollar. Ethereum-ETFs meldeten vergangene Woche ein Rekord-Handelsvolumen von 18,2 Milliarden US-Dollar – fast auf Augenhöhe mit Bitcoin-ETFs.
  • Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und weiteren Mitbegründern gestartet und ist nach Marktkapitalisierung die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und das führende Smart-Contract-Netzwerk. Es bildet das Fundament zahlreicher DeFi-, NFT- und Tokenisierungsprojekte.

Empfohlenes Video
Geldlawine der Fed: Perfektes Szenario für Altcoins ist da!

Quelle:

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Smartphone zeigt das Logo des NEAR-Protokolls auf seinem Bildschirm an, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm aus roten und blauen Balken im Hintergrund, das die Rolle der KI-Technologien im modernen Blockchain-Finanzwesen hervorhebt.
Im Gespräch mit Illia PolosukhinNicht Ethereum oder Solana: Wieso Near Protocol die Blockchain für KI ist
Bitcoin-Bullen haben derzeit den Erfolg auf ihrer Seite. Gehört man jedoch zu den Bären, die BTC kritisch sehen, helfen diese Investment-Strategien weiter.
Gegen den Kryptomarkt wettenBitcoin-Bären: So positionierst du dich erfolgreich gegen BTC
Ein Mann in blauem Anzug und roter Krawatte sitzt auf einem gemusterten Sessel und lächelt, während im Hintergrund ein verziertes goldenes Dekor, ein Kamin und ein Hauch von Bitcoin-Dekor zu sehen sind.
Meinungs-ECHOKaufen? Nicht kaufen? Die Bitcoin-Reserve der USA im 24h-Chart
Mantle
1.36 $
15.91%
OKB
123.51 $
15.01%
Chainlink
24.32 $
11.02%
Monero
263.20 $
10.90%
Arbitrum
0.528216 $
8.53%
KuCoin
13.25 $
5.96%
Optimism
0.762205 $
4.91%
Pepe
0.000011 $
3.85%
Litecoin
123.13 $
3.59%
Sei
0.335271 $
3.40%
XDC Network
0.085138 $
-3.12%
Flare
0.024783 $
-1.67%
NEXO
1.34 $
-1.63%
LEO Token
9.46 $
-1.61%
Cardano
0.948020 $
-1.58%
Ethena
0.721599 $
-1.37%
Bitcoin Cash
588.77 $
-1.04%
TRON
0.350818 $
-0.90%
Sky
0.075529 $
-0.52%
Quant
109.88 $
-0.49%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren