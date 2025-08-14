App herunterladen
Dritter Tag in Folge mit Outperformance 3 Tage, 2,2 Milliarden US-Dollar: Wall Street kauft Ethereum sechsmal so schnell wie Bitcoin

3 Tage, 2,2 Milliarden US-Dollar: Die Ethereum-Spot-ETFs verzeichnen weiterhin Rekordzuflüsse und lassen Bitcoin hinter sich.

Giacomo Maihofer
Ethereum-Kurs4,544.28 $-4.00 %
Eine Ethereum-Münze ist zu sehen, die Krypto-Treasuries symbolisieren soll

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum läuft Bitcoin derzeit den Rang ab
  • Am letzten Mittwoch flossen 704 Millionen US-Dollar in die Assets, fast das Achtfache der Bitcoin-Zuflüsse am selben Tag (86,7 Millionen US-Dollar). Innerhalb von nur drei Handelstagen sammelten sie 2,2 Milliarden US-Dollar ein, verglichen mit 331 Millionen US-Dollar bei Bitcoin-Fonds. Das bedeutet: Seit drei Tagen dominiert Ethereum und zwar um das Sechsfache an Kapital.
  • Laut Presto Labs profitieren Ethereum-Produkte von regulatorischen Fortschritten wie dem GENIUS Act und der Unterstützung von DeFi durch SEC-Chef Paul Atkins im Rahmen von “Project Crypto”. Laut diesem seien die meisten Kryptowährungen keine Wertpapiere. Außerdem will man Super-Apps einfacher machen. Anbieter können mit einer Lizenz mehrere Dienstleistungen anbieten.
  • Kurs fast auf Rekordhoch: Ethereum stieg in den vergangenen 7 Tagen um über 30 Prozent und erreichte ein neues Allzeithoch bei 4.800 US-Dollar. Steigende Kurse führten allein in den letzten 24 Stunden zu 127,4 Millionen US-Dollar an Liquidationen bei Short-Positionen.
  • Der weltgrößte Ethereum-Treasury BitMine kündigte an, seine Mittel für ETH-Käufe um 20 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 24,5 Milliarden US-Dollar aufstocken. Aktuell hält man rund 1,15 Millionen an Ethereum im Wert von fast 5 Milliarden US-Dollar.
  • Standard Chartered hob sein Ethereum-Kursziel auf 7.500 US-Dollar bis 2025 und 25.000 US-Dollar bis 2028 an, fast doppelt so hoch wie die bisherige Prognose. ChatGPT prognostiziert einen Kurs zwischen 5.100 US-Dollar und 5.400 US-Dollar bis Ende des Jahres.
  • Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und weiteren Mitbegründern gestartet und ist nach Marktkapitalisierung die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und das führende Smart-Contract-Netzwerk. Es bildet das Fundament zahlreicher DeFi-, NFT- und Tokenisierungsprojekte. Aktuell liegt der Kurs bei rund 4.700 US-Dollar, nur zwei Prozent vom Allzeithoch entfernt. Die Marktkapitalisierung beträgt 575 Milliarden US-Dollar.
Quelle:

