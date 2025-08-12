- BitMine Immersion Technologies, das Unternehmen mit den bereits jetzt größten Ethereum-Reserven, sorgt mit einer gigantischen Kapitalmaßnahme für Aufsehen: Das Unternehmen will sein “at-the-market” (ATM) Aktienverkaufsprogramm um satte 20 Milliarden US-Dollar erweitern – eine Verfünffachung der bisherigen Emissionskapazität.
- Laut dem eingereichten Prospekt-Supplement steigt das Gesamtvolumen von bislang rund 4,5 Milliarden US-Dollar auf nun gewaltige 24,5 Milliarden US-Dollar.
- Am 11. August 2025 schloss die BMNR-Aktie bei 58,98 US-Dollar an der NYSE American – doch mit dieser Ankündigung könnten die Märkte bald heftig reagieren.
- Krypto-Analyst “VIKTOR” ordnet die Meldung ein: “Der Engpass war nie die von der SEC genehmigte ATM-Kapazität, sondern immer die Nachfrage nach $BMNR.” ETH-Investoren sollten daher den Aktienkurs des Unternehmens und dessen Premium über den Net Asset Value im Blick behalten.
- Die Botschaft ist auf jeden Fall unmissverständlich: BitMine will sich nach dem Vorbild Strategys als das Ethereum-Treasury-Unternehmen positionieren. Das Krypto-Vehikel von Chairman Tom Lee besitzt bereits mehr als eine Million ETH.
- Vor Kurzem sagte der wohl größte ETH-Bulle: “Ethereum wird Bitcoin flippen“. Hintergrund seiner bullishen Prognose ist die Verknüpfung von KI und ETH: “Ethereum spielt eine strategische Rolle im KI-Ausbau.”
- Auf Platz zwei der ETH-Treasuries folgt SharpLink Gaming mit einem Wert von rund 2,6 Milliarden US-Dollar, vor The Ether Machine, die bei 1,5 Milliarden US-Dollar liegen. Die Ethereum Foundation sichert sich mit über einer Milliarde US-Dollar den vierten Rang, während Coinbase mit rund 600 Millionen US-Dollar auf Platz fünf liegt.
- Erst gestern feierte die zweitgrößte Kryptowährung zudem einen neuen ETF-Rekordzufluss in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar. Das verfügbare Angebot des Layer-1-Coins wird damit weiter drastisch verknappt.
- Bitcoin-Maximalist Samson Mow erklärte nun jedoch: “Niemand möchte Ethereum auf lange Sicht halten.” Sobald der Kurs hoch genug sei, würden Anleger ihm zufolge ihre ETH verkaufen und die Gewinne zurück in Bitcoin umleiten.
