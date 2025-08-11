- BitMine Immersion Technologies hat seine Ethereum-Bestände auf 1,15 Millionen ETH im Wert von rund 4,9 Milliarden US-Dollar erhöht und ist damit der erste börsennotierte Digital-Asset-Treasury mit mehr als einer Million ETH.
- Seit der letzten Meldung am 4. August kamen weitere 317.000 ETH im Gegenwert von 1,3 Milliarden US-Dollar hinzu. Es wurden keine Details zu einer neuen Finanzierung bekannt gegeben.
- Die massive Akkumulation von Ethereum begann im Juni 2025 mit einem 250-Millionen-US-Dollar-Private-Placement. Innerhalb von nur 35 Tagen sammelte BitMine 833.137 ETH im Schnitt zu rund 3.491 US-Dollar pro ETH. Man verfolgt das Ziel, mittelfristig 5 Prozent des gesamten ETH-Angebots zu halten und zu staken.
- Ethereum erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch von 4.891,70 US-Dollar und notiert aktuell bei 4.286,25 US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von rund 517,25 Mrd. US-Dollar. Ethereum-Spot-ETFs verbuchten im Juli rund 5 Milliarden US-Dollar Nettozuflüsse – der stärkste Monat seit Produktstart.
- Der BitMine-Chairman sieht Ethereum an einem “2017-Bitcoin-Moment” mit Kurschancen auf 30.000 US-Dollar. Der Treiber: Stablecoin-Regulierung, SEC-Öffnung für On-Chain-Finance und Großprojekte von JPMorgan oder Robinhood auf Ethereum.
- Eine wachsende Gruppe von börsennotierten Unternehmen integrieren ETH mittlerweile in ihre Firmenstrategie, darunter BTCS, SharpLink Gaming und Bit Digital. Laut Milliardär und Star-Investor Arthur Hayes könnte Ethereum mittelfristig auf bis zu 10.000 US-Dollar pro Coin steigen.
- Gegründet 2019, sitzt BitMine in Las Vegas und betreibt Rechenzentren mit Immersion-Kühlung. Ursprünglich im Bitcoin-Mining aktiv, richtet sich der Fokus seit Juni 2025 auf den Aufbau einer Ethereum-Reserve als Unternehmensbilanzposten.
