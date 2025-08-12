App herunterladen
Krypto-Marktupdate Dank ETF-Rekordzufluss: Ethereum trotzt dem Bitcoin-Rücksetzer

Während Bitcoin und Teile des Altcoin-Sektors im roten Bereich notieren, präsentiert sich die zweitgrößte Kryptowährung einmal mehr von ihrer besten Seite.

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs4,312.87 $0.73 %
Eine silberne Ethereum-Münze und eine goldene Bitcoin-Münze sind auf einem Papier mit einem blauen, aufwärts gerichteten Liniendiagramm platziert, das den jüngsten ETF-Rekordzufluss auf den Kryptowährungsmärkten symbolisiert.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum setzt seinen Aufwärtstrend unbeeindruckt fort
  • In den frühen Morgenstunden von Sonntag auf Montag legte Bitcoin erst noch eine spektakuläre Aufholjagd gegen Ethereum hin und stieg dabei auf über 122.000 US-Dollar. Dann folgte jedoch der Rücksetzer: BTC notiert wieder bei unter 119.000 US-Dollar.
  • Ethereum dagegen konnte gestern auf über 4.300 US-Dollar steigen und konnte sich selbst infolge des Rücksetzers bei Bitcoin auf diesem Niveau halten.
  • Grund dafür ist insbesondere ein neuer Rekord bei den Zuflüssen in die Spot-ETH-ETFs. Allein gestern flossen über eine Milliarde US-Dollar in die Fonds. Zum Vergleich: der bisherige Tagesrekord lag bei 727 Millionen US-Dollar – und der bisherige Höchststand bei Bitcoin lag mit 1,2 Milliarden US-Dollar nur unwesentlich höher.
  • Gestern waren es bei BTC nur Inflows in Höhe von 179 Millionen US-Dollar, was die aktuelle Diskrepanz des Anleger-Sentiments verdeutlicht. Ethereum-Influencer Anthony Sassano erklärt daher auf X: “Die ETH-ETFs hatten heute 5,5-mal so hohe Nettozuflüsse wie die BTC-ETFs. Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt.”
  • Insbesondere die wesentlich geringere Marktkapitalisierung von Ethereum (516 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu Bitcoins 2,36 Billionen US-Dollar) spielt bei der gegenwärtigen Kursdynamik eine große Rolle.
  • Während Institutionen weiter bei Ethereum zugreifen, zeigen Daten von CryptoQuant, dass Privatanleger weiter ETH abstoßen. Leon Waidmann, Head of Research bei OnchainHQ, sagt: “Nachdem sie jahrelang im Minus gelegen hatten, erreichen viele endlich Break-even und drücken auf Verkaufen”. Er ist jedoch der Ansicht, dass ETH weitersteigt und “Retail beim neuen Allzeithoch gezwungen wird, wieder einzusteigen.”
  • Weite Teile des Altcoin-Markts werden währenddessen massiv abverkauft: Fartcoin liegt auf Sicht der vergangenen 24 Stunden beispielsweise über 20 Prozent im Minus, bei Story Protocols IP-Token sind es 14 Prozent, bei PENGU und BONK rund 12 Prozent.
  • Die traditionellen Finanzmärkte erhielten derweil weitere Planungssicherheit: US-Präsident Donald Trump hat am Montag eine Executive Order unterzeichnet, die eine weitere 90-tägige Pause für zusätzliche Zölle gegen China vorsieht. Diese wären am heutigen Dienstag in Kraft getreten.
  • Stattdessen blicken Anleger nun auf die neusten Zahlen der US-Verbraucherpreise – doch auch in den nächsten Tagen stehen wichtige Wirtschaftsdaten an.
Kann Ethereum 2025 auf 10.000 US-Dollar steigen?

