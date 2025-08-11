App herunterladen
Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Neuste Inflationsdaten sowie Einzelhandelsumsätze aus den USA könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Bitcoin-Kurs118,798.00 $-2.35 %
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Welchen Einfluss die neusten Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA auf die nächste US-Notenbanksitzung im September haben könnten
  • Weshalb die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellt

Bitcoin (BTC) kann sich von seiner Schwäche zu Monatsbeginn erholen und steigt im Wochenvergleich rund vier Prozentpunkte zurück über 118.000 US-Dollar. Noch deutlicher erholen sich Ethereum (ETH) mit 21 Prozent Kursaufschlag, Solana (SOL) mit 12 Prozent Kursplus und Ripple (XRP) mit 10 Prozent Wertzuwachs. Der Krypto-Sektor kann im Zuge neuer Allzeithochs im Technologieindex Nasdaq100 die Schwäche der Vorwoche kompensieren. Welche relevanten Wirtschaftsdaten neben neuer CPI-Verbraucherpreisdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

