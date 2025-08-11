In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Welchen Einfluss die neusten Verbraucher- und Erzeugerpreise in den USA auf die nächste US-Notenbanksitzung im September haben könnten
- Weshalb die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den USA ein wichtiges Maß für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA darstellt
Bitcoin (BTC) kann sich von seiner Schwäche zu Monatsbeginn erholen und steigt im Wochenvergleich rund vier Prozentpunkte zurück über 118.000 US-Dollar. Noch deutlicher erholen sich Ethereum (ETH) mit 21 Prozent Kursaufschlag, Solana (SOL) mit 12 Prozent Kursplus und Ripple (XRP) mit 10 Prozent Wertzuwachs. Der Krypto-Sektor kann im Zuge neuer Allzeithochs im Technologieindex Nasdaq100 die Schwäche der Vorwoche kompensieren. Welche relevanten Wirtschaftsdaten neben neuer CPI-Verbraucherpreisdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.
