- “Es gibt eine signifikante Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ethereum Bitcoin flippt.” Das sagt der CIO von Fundstrat Capital, Tom Lee, im Interview mit Bankless.
- Hintergrund seiner bullishen Prognose ist die Verknüpfung von KI und ETH: “Ether spielt eine strategische Rolle im KI-Ausbau.”
- Außerdem spielt das Aufkommen der ETH-Treasury-Unternehmen eine entscheidende Rolle. Tatsächlich ist Tom Lee Vorstandsvorsitzender der größten Ethereum-Treasury der Welt, BitMine. Das Unternehmen hält derzeit ETH im Wert von drei Milliarden US-Dollar.
- Zurzeit liegt das Flippening jedoch in weiter Ferne. Laut Daten von Blockchaincenter.net beträgt die Marktkapitalisierung von ETH gerade einmal 18 Prozent der von Bitcoin.
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?
