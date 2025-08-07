App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Mehr Coins. Jetzt!
Kaufe Coins gebührenfrei "Made in Germany"
3.84 T $
Bitcoin-Kurs114,784.00 $0.54%
Ethereum-Kurs3,703.06 $1.82%
XRP-Kurs3.01 $1.91%
Cardano-Kurs0.742252 $2.19%
Solana-Kurs170.02 $3.60%
Dogecoin-Kurs0.206037 $2.40%
BNB-Kurs767.94 $0.96%
Polkadot-Kurs3.69 $1.57%
IOTA-Kurs0.188901 $1.66%
Official Trump-Kurs8.87 $1.33%
TRON-Kurs0.339295 $1.84%
Stellar-Kurs0.402946 $2.57%

Wegen Ethereum-Treasury-Unternehmen Tom Lee: “Ethereum wird Bitcoin flippen”

Die Ethereum-Treasury-Unternehmen sorgen für einen konstanten Nachfragestrom nach ETH. In Verbindung mit dem Aufschwung von Künstlicher Intelligenz könnte dies das Flippening begünstigen

David Scheider
Teilen
Ethereum-Kurs3,703.06 $1.82 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme von physischen Darstellungen von Bitcoin- und Ethereum-Münzen, die mit blauem Licht beleuchtet werden und aufrecht auf einer strukturierten dunklen Oberfläche stehen - eine visuelle Anspielung auf Tom Lees bevorzugte Kryptowährungen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Für ein Flippening müsste die Ethereum-Marktkapitalisierung deutlich steigen
  • “Es gibt eine signifikante Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ethereum Bitcoin flippt.” Das sagt der CIO von Fundstrat Capital, Tom Lee, im Interview mit Bankless.
  • Hintergrund seiner bullishen Prognose ist die Verknüpfung von KI und ETH: “Ether spielt eine strategische Rolle im KI-Ausbau.”
  • Außerdem spielt das Aufkommen der ETH-Treasury-Unternehmen eine entscheidende Rolle. Tatsächlich ist Tom Lee Vorstandsvorsitzender der größten Ethereum-Treasury der Welt, BitMine. Das Unternehmen hält derzeit ETH im Wert von drei Milliarden US-Dollar.
Liniendiagramm, das den prozentualen Anteil von Ethereums Marktkapitalisierung im Vergleich zu Bitcoins von August 2015 bis Mai 2024 zeigt, mit frühem Höchststand und rückläufiger Tendenz. Blockchain Center Logo in der Mitte.
  • Zurzeit liegt das Flippening jedoch in weiter Ferne. Laut Daten von Blockchaincenter.net beträgt die Marktkapitalisierung von ETH gerade einmal 18 Prozent der von Bitcoin.
Empfohlenes Video
Bitcoin und Ethereum-Strategien im Fokus: Sind Treasuries gut für Krypto?

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-Münze
Krypto meets TradFiRente oder Bitcoin-Sparplan? Wie junge Menschen heute fürs Alter vorsorgen sollten
Eine Solana-Münze steht aufrecht vor einem Stapel ähnlicher Solana-Münzen vor einem bunten, verschwommenen Hintergrund aus rosa und blauen Lichtern.
KursanalyseSolana: Kann sich der SOL-Kurs gegen den Abverkauf behaupten?
Eine Person hält einen blauen Regenschirm mit gelben EU-Sternen in der Hand, während sie an einem regnerischen Tag in einer Menschenmenge spazieren geht, als Symbol für die Hoffnung auf eine Krypto-Wende in Europa.
Trump macht DruckVerpasst Europa die Krypto-Wende?
POL (ex-MATIC)
0.239035 $
9.42%
Pudgy Penguins
0.035219 $
5.79%
Sky
0.080187 $
4.77%
Cronos
0.144761 $
3.67%
Binance Staked SOL
181.20 $
3.64%
Solana
170.02 $
3.60%
Jito Staked SOL
207.64 $
3.55%
Jupiter
0.480390 $
3.09%
Ondo
0.951875 $
3.08%
Algorand
0.245171 $
3.07%
Mantle
0.876788 $
-4.87%
Provenance Blockchain
0.028919 $
-3.12%
Monero
286.88 $
-2.43%
Story
5.91 $
-1.16%
KuCoin
10.46 $
-0.79%
LEO Token
8.93 $
-0.73%
Aptos
4.26 $
-0.68%
Quant
108.61 $
-0.07%
USDT0
1.00 $
-0.07%
Injective
13.02 $
-0.05%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren