- Bitcoin-Pionier Samson Mow prognostiziert, dass Investoren aus Ethereum wieder in Bitcoin umschichten werden, sobald der Ether-Kurs ein hohes Niveau erreicht.
- “Die meisten ETH-Halter besitzen viele Bitcoin aus der ICO-Zeit oder aus Insiderbeständen. Sie rotieren diese Bitcoin in ETH, um ihn mit neuen Narrativen wie den Ethereum-Treasuries hochzutreiben”, so der CEO des Bitcoin-Adoptionsunternehmens JAN3 in einem X-Beitrag.
- Sobald der Kurs hoch genug sei, würden sie ihre Ether verkaufen und die Gewinne zurück in Bitcoin umleiten. “Niemand will ETH auf lange Sicht”, so der Bitcoin-Maximalist.
- Mow bezeichnete ETH als langfristig unattraktiv und sprach von einem “Bagholder’s Dilemma”. Je näher der Kurs dem Allzeithoch komme, desto stärker steige der Verkaufsdruck.
- Ethereum ist in den letzten 30 Tagen um 44 Prozent gestiegen und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei knapp 4.300 US-Dollar. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2021 liegt noch zwölf Prozent entfernt.
- Seit Anfang Mai steigt Ethereum gemessen in Bitcoin, wie Daten von Tradingview zeigen:
- Das heißt: In diesem Zeitraum war es lukrativer, in ETH zu investieren. In den letzten fünf Jahren war es aber sinnvoller in Bitcoin zu investieren, der ETH/BTC-Kurs ist kontinuierlich gefallen.
- Welche Kursmarken jetzt für ETH wichtig werden, hat BTC-ECHO-Marktexperten Stefan Lübeck in der Ethereum-Analyse erklärt.
