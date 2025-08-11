App herunterladen
BTC-ECHO
4.04 T $
Bitcoin-Kurs118,909.00 $-2.19%
Ethereum-Kurs4,305.24 $0.68%
XRP-Kurs3.15 $-3.48%
Cardano-Kurs0.779030 $-3.76%
Solana-Kurs175.80 $-4.05%
Dogecoin-Kurs0.224294 $-3.99%
BNB-Kurs807.94 $-0.52%
Polkadot-Kurs3.90 $-3.58%
IOTA-Kurs0.200193 $-4.23%
Official Trump-Kurs8.83 $-3.96%
TRON-Kurs0.347084 $1.86%
Stellar-Kurs0.435664 $-3.34%

ETH läuft besser als BTC Samson Mow: "Niemand will Ethereum auf lange Sicht"

Bitcoin-Maximalist Samson Mow sieht ETH nur als Zwischenstation: Anleger könnten bald Gewinne in BTC umschichten, sobald Ethereum sein Hoch erreicht.

Dominic Döllel
Ethereum-Kurs4,305.24 $0.68 %
Bitcoin kaufen
Eine Gruppe von Menschen, meist in Geschäftskleidung, steht in einem Innenraum zusammen. Der Mann mit Brille und schwarzen Haaren in der Mitte scheint eine Diskussion über Ethereum zu leiten.

Beitragsbild: picture alliance

 | Samson Mow ist CEO von JAN3, einem Unternehmen, das sich der Verbreitung von Bitcoin in Ländern widmet
  • Bitcoin-Pionier Samson Mow prognostiziert, dass Investoren aus Ethereum wieder in Bitcoin umschichten werden, sobald der Ether-Kurs ein hohes Niveau erreicht.
  • “Die meisten ETH-Halter besitzen viele Bitcoin aus der ICO-Zeit oder aus Insiderbeständen. Sie rotieren diese Bitcoin in ETH, um ihn mit neuen Narrativen wie den Ethereum-Treasuries hochzutreiben”, so der CEO des Bitcoin-Adoptionsunternehmens JAN3 in einem X-Beitrag.
  • Sobald der Kurs hoch genug sei, würden sie ihre Ether verkaufen und die Gewinne zurück in Bitcoin umleiten. “Niemand will ETH auf lange Sicht”, so der Bitcoin-Maximalist.
  • Mow bezeichnete ETH als langfristig unattraktiv und sprach von einem “Bagholder’s Dilemma”. Je näher der Kurs dem Allzeithoch komme, desto stärker steige der Verkaufsdruck.
  • Ethereum ist in den letzten 30 Tagen um 44 Prozent gestiegen und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei knapp 4.300 US-Dollar. Das Allzeithoch aus dem Jahr 2021 liegt noch zwölf Prozent entfernt.
  • Seit Anfang Mai steigt Ethereum gemessen in Bitcoin, wie Daten von Tradingview zeigen:
Ein Candlestick-Chart, der das ETH/BTC-Handelspaar von Januar bis August zeigt, wobei die ETH-Kurse ab Juni generell steigen und der letzte Wert bei 0,05151 BTC liegt, was auf einen potenziell langfristig positiven Trend hindeutet.
Der ETH/BTC-Kurs steigt wieder seit Anfang Mai I Quelle: Tradingview
  • Das heißt: In diesem Zeitraum war es lukrativer, in ETH zu investieren. In den letzten fünf Jahren war es aber sinnvoller in Bitcoin zu investieren, der ETH/BTC-Kurs ist kontinuierlich gefallen.
  • Welche Kursmarken jetzt für ETH wichtig werden, hat BTC-ECHO-Marktexperten Stefan Lübeck in der Ethereum-Analyse erklärt.
    Ist Bitcoin der neue sichere Hafen? 50+ Insider antworten!

    Quellen

