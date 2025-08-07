App herunterladen
Kursanalyse Ethereum: Auf welche Chartmarken es jetzt ankommt

Ethereum kann sich in den letzten Tagen von seiner Zwischenkorrektur erholen und strebt in Richtung Jahreshoch. Welche Chartmarken Anleger nun im Blick haben sollten.

Stefan Lübeck
Eine digitale Illustration einer Ethereum-Münze vor einem grünen Hintergrund mit einem ansteigenden Ethereum-Kerzenständer-Aktienchart.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Ethereum (ETH) nimmt das Jahreshoch wieder ins Visier

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die jüngste Kurskonsolidierung erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 3.875 US-Dollar beendet ist
  • Wieso wichtige On-Chain-Metriken auf einen Sprung in Richtung 4.800 US-Dollar hinweisen
  • Welche Kursmarken für die zweitgrößte Kryptowährung für die nächsten sechs Handelswochen relevant werden

Ethereum (ETH) kann sich nach einer zwischenzeitlichen Kurskorrektur auf 3.361 US-Dollar seit Wochenbeginn erholen und versucht aktuell den Widerstand bei 3.875 US-Dollar anzuvisieren. Gelingt den Bullen nun der finale Befreiungsschlag in Richtung der Dezemberhochs oberhalb der 4.000 US-Dollar, scheint ein Durchmarsch gen Norden wahrscheinlich. Welche Widerstände das Käuferlager auf dem Weg in Richtung Allzeithoch nun aus dem Weg räumen muss.

Das könnte dich auch interessieren