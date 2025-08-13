- OpenAI hat jüngst mit ChatGPT-5 die neueste Version des populären Chatbots an den Start gebracht. Immer häufiger wird die KI auch als Finanzratgeber genutzt, doch wie verlässlich sind die Angaben? Wir haben gefragt, wo der Ethereum-Kurs bis zum Jahresende stehen könnte.
- ChatGPT-5 analysierte dafür historische Kursverläufe, aktuelle On-Chain-Daten, makroökonomische Rahmenbedingungen und technologische Entwicklungen. Die Aussichten könnten jedenfalls schlechter stehen.
- Für Ende 2025 erwartet die KI einen Ethereum-Kurs zwischen 5.100 US-Dollar und 5.400 US-Dollar. Auch auf ein konkretes Preisziel legte sich ChatGPT-5 fest: „Sollte das Marktumfeld stabil bleiben und die Adoption weiter zunehmen, sehe ich Ethereum zum Jahresende bei etwa 5.250 US-Dollar.“
- Dies wäre von heute an immerhin ein Zuwachs von zwölf Prozent. Aktuell notiert die zweitgrößte Kryptowährung bei etwa 4.600 US-Dollar, knapp vier Prozent unter dem bisherigen Allzeithoch.
- Die KI fügte jedoch hinzu, dass es für eine positive Kursentwicklung auch das entsprechende Marktumfeld brauche. Mögliche Zinssenkungen im September könnten die Risikobereitschaft von Anlegern etwa fördern.
- Andererseits verweist ChatGPT auf die hohe Volatilität und das Risiko plötzlicher Kursrückgänge. Makroökonomische Unsicherheiten, geopolitische Spannungen oder strengere Regulierungen könnten den Markt jederzeit belasten.
- Zusammengefasst erwartet ChatGPT-5 für Ethereum bis Ende 2025 ein moderates, aber stetiges Kurswachstum. Welchen Ether-Kurs Marktexperten erwarten, erfahrt ihr hier: Diesen ETH-Kurs erwarten Experten in 2025
- Ob Ethereum perspektivisch sogar auf 10.000 US-Dollar steigen könnte, erfahrt ihr in folgendem Video.
