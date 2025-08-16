- Die Großbank Standard Chartered erhöht ihr Ziel für 2025 für Ethereum von 4.000 auf 7.500 US-Dollar. Analyst Geoff Kendrick begründet dies mit starker Wall-Street-Nachfrage, neuen US-Gesetzen für Stablecoins und robusten Fundamentaldaten. Langfristig erwartet die Bank 12.000 US-Dollar im Jahr 2026, 18.000 US-Dollar 2027 und bis zu 25.000 US-Dollar zwischen 2028 und 2029.
- Ethereum-Treasury-Firmen wie BitMine (5,07 Milliarden US-Dollar) und SharpLink (3,21 Milliarden US-Dollar) akkumulieren massiv ETH – teilweise mit dem Ziel, 5 Prozent des gesamten Angebots zu halten. Insgesamt gehören laut Strategic ETH Reserve fünf der zehn größten Ethereum-Wallets institutionellen Treasury-Firmen.
- BitMine-Chairman Tom Lee spricht vom “größten Makro-Trade des Jahrzehnts” und hält selbst die Standard-Chartered-Prognose für zu niedrig.
- Nach dem jüngsten Abverkauf bleibt die Analystenstimmung klar bullisch: ETH gilt als einer der attraktivsten Large-Cap-Investments im Finanzsektor. Die Bank erwartet zudem, dass der Stablecoin-Sektor bis 2028 um das Achtfache wächst – ein Treiber für Ethereum, das den Großteil der Stablecoin-Transaktionen hostet.
- Ethereum stieg in den vergangenen 7 Tagen um über 6 Prozent und erreichte kurzzeitig ein neues Allzeithoch bei 4.800 US-Dollar. Aktuell liegt der Kurs bei 4.400 US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 535 Milliarden US-Dollar.
Ethereum wurde 2015 von Vitalik Buterin und weiteren Mitbegründern gestartet und ist nach Marktkapitalisierung die zweitgrößte Kryptowährung der Welt und das führende Smart-Contract-Netzwerk. Es bildet das Fundament zahlreicher DeFi-, NFT- und Tokenisierungsprojekte.
