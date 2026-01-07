Krypto unter Druck: Kommt nächste Woche der Ausbruch?

- Der Krypto-Markt ist insgesamt solide ins neue Jahr gestartet, befindet sich aktuell jedoch in einer Phase der Konsolidierung. Nach der Aufwärtsbewegung zum Jahreswechsel hat sich die Dynamik etwas abgeschwächt.
- Bitcoin notiert derzeit bei rund 92.700 US-Dollar und liegt auf Tagessicht etwa 1,03 Prozent im Minus. Ethereum handelt bei etwa 3.250 US-Dollar und verzeichnet ein Tagesminus von rund 1,36 Prozent. Zuvor konnte die zweitgrößte Kryptowährung erstmals seit längerer Zeit die Marke von 3.300 US-Dollar überwinden.
- Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den größeren Altcoins. So gibt Solana auf 24-Stunden-Sicht rund 1,56 Prozent nach und bewegt sich um die Marke von 138 US-Dollar. XRP zeigt sich im Vergleich weiterhin relativ stark. Der Kurs liegt bei etwa 2,28 US-Dollar. Auf Tagessicht liegt er zwar 1,16 Prozent im Minus, auf Wochensicht konnte er jedoch um mehr als 20 Prozent zulegen und damit deutlich outperformen.
- Makroökonomische und politische Entwicklungen sorgten zuletzt für zusätzliche Bewegung. Nach der Festnahme von Nicolás Maduro rückten alternative Anlageklassen stärker in den Fokus, wovon auch Kryptowährungen profitierten. Insgesamt bleibt die Volatilität jedoch erhöht, da der Markt zunehmend auf regulatorische Signale blickt.
- Besonders im Fokus steht der kommende Donnerstag, der 15. Januar 2026. In den USA wird der Crypto Market Structure Bill (CLARITY Act) diskutiert, der darauf abzielt, regulatorische Unsicherheiten im Krypto-Markt zu adressieren und Zuständigkeiten klarer zu definieren. Eine Verabschiedung würde von vielen Marktteilnehmern als positives Signal für die gesamte Branche gewertet.
- Beim Marktsentiment zeigt sich derzeit ein neutrales Bild. Der Fear and Greed Index signalisiert weder ausgeprägte Euphorie noch starke Angst und steht auf Neutral.
- Ein wichtiger Treiber bleiben die ETF-Flows. Bitcoin verzeichnete gestern Abflüsse in Höhe von rund 243,23 Millionen US-Dollar, während Ethereum Zuflüsse von etwa 114,73 Millionen US-Dollar verbuchen konnte. XRP setzt seine positive Serie ebenfalls fort und zog zusätzliche Mittel in Höhe von rund 19,12 Millionen US-Dollar an.
