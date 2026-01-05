Starke Zuflüsse in Bitcoin ETFs, deutliche Kursgewinne bei Memecoins und geopolitische Entwicklungen sorgen für Auftrieb am Krypto-Markt. Zwei Coins explodieren.

Bitcoin festigt Position bei über 90.000 US-Dollar – doch diese zwei Coins explodieren

Bitcoin startet mit grünen Zahlen in die neue Handelswoche: Die Krypto-Leitwährung ist in den vergangenen 24 Stunden um knapp ein Prozent gestiegen und notiert damit bei 92.000 US-Dollar.

Auch Ethereum und die Altcoins können teilweise zulegen – insgesamt ist der Krypto-Markt um 0,67 Prozent gewachsen. Gründe für das moderate Wachstum gibt es viele.

Am Donnerstag meldeten die Bitcoin Spot ETFs laut Farside Nettozuflüsse von insgesamt 471,3 Millionen US-Dollar. Den größten Anteil verbuchte der iShares Bitcoin Trust von BlackRock mit 287,4 Millionen US-Dollar. Damit erreichte der Fonds den höchsten Tageszufluss seit Oktober 2024. Auf Wochensicht summieren sich die ETF-Zuflüsse auf rund 459 Millionen US-Dollar.

DIe letzten Handelstage der Bitcoin ETFs im Überblick I Quelle: Farside

Memecoins verzeichneten parallel deutliche Kursgewinne. PEPE stieg innerhalb einer Woche um 67 Prozent und erhöhte seine Marktkapitalisierung um rund eine Milliarde US-Dollar. BONK legte im gleichen Zeitraum um 46 Prozent zu.

Zusätzliche Impulse kamen aus Venezuela. Die Festnahme von Präsident Nicolás Maduro durch US-Kräfte sorgte für Unsicherheit an den Rohstoffmärkten. In diesem Umfeld rückte Bitcoin bei Marktteilnehmern erneut als Absicherungsinstrument in den Fokus.

Obwohl das Jahr gut gestartet ist, könnte für BTC ein ruhiges Kapitel anstehen. Den Grund dafür erfahrt ihr hier: Die unterschätzte Gefahr für Bitcoin-Anleger 2026!

