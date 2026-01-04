Bitcoin ETFs mit Trendwende: Stärkster Zufluss seit über einem Monat

- Bitcoin und Ethereum ETFs starteten mit Zuflüssen von insgesamt 646 Millionen US-Dollar erfolgreich in das Jahr 2026. BTC ETFs verzeichneten am Freitag Nettozuflüsse von 471,3 Millionen US-Dollar. ETH ETFs legten um 174,5 Millionen US-Dollar zu.
- Laut Daten von Farside war dies der größte Zufluss für Bitcoin ETFs seit 35 Handelstagen. Der letzte vergleichbare Wert wurde am 11. November erreicht. Damals flossen an einem Tag 524 Millionen US-Dollar in die elf US-amerikanischen Fonds.
- Ethereum ETFs verzeichneten ihren größten Zufluss innerhalb von 15 Handelstagen – es war der höchste Wert seit dem 9. Dezember. Damals wurden 177,7 Millionen US-Dollar registriert. Krypto-Teilnehmer sehen diese Zuflüsse oft als Zeichen für das Interesse großer Anleger.
- Die Rückkehr der Nachfrage passt ins typische Muster rund um den Jahreswechsel. Viele US-Anleger hatten zum Ende von 2025 gezielt “Tax-Loss Harvesting” betrieben und Krypto-Verluste realisiert, um Kapitalerträge aus dem starken Aktienjahr steuerlich zu verrechnen – ein Effekt, der Verkaufsdruck in riskanteren Assets verstärken kann.
- Zusätzlich kommt im institutionellen Lager häufig “Window Dressing” hinzu: Fonds reduzieren vor Stichtagen Positionen, die in der Jahresendabrechnung schlecht aussehen, und betonen Gewinner – was Verlierer im Dezember extra belasten kann.
- Bemerkenswert ist der Stimmungsumschwung auch deshalb, weil klassische Märkte zum Start ins neue Jahr bislang eher verhalten wirken: Die großen US-Indizes schlossen am 2. Januar überwiegend nur leicht im Plus, während Gold in der ersten Sitzung des Jahres schwächer tendierte.
- In diesem Umfeld kann der Krypto-Markt an breiter Front zulegen – und die ETF-Zuflüsse liefern den Bullen ein zusätzliches Argument, dass der jahresendbedingte Verkaufsdruck abebbt und größere Akteure wieder in den Markt zurückkehren. Darüber hinaus gilt auch die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Maduro als bullischer Treiber für Bitcoin und Co.
