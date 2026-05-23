Bei Cardano läuft eine wichtige Abstimmung über Millionen ADA und die Zukunft der Forschung. Der Ausgang könnte auch für den weiteren Kursverlauf von ADA entscheidend werden.

Droht dem Cardano-Kurs nach dem ADA-Votum der nächste Abverkauf?

Droht dem Cardano-Kurs nach dem ADA-Votum der nächste Abverkauf?



Bei Cardano läuft derzeit eine wichtige Abstimmung über die Freigabe von 32,9 Millionen ADA-Token. Die Mittel sollen unter anderem für die weitere Finanzierung der Forschungsarbeit rund um das Netzwerk verwendet werden. Die Abstimmung endet am 8. Juni, für eine Genehmigung braucht der Vorschlag die Mehrheit der Stimmen innerhalb der Community. Cardano-Gründer Charles Hoskinson hofft öffentlich auf eine Zustimmung der Delegierten.

一部の日本のdRepが私たちの研究提案に反対票を投じたことに、深い悲しみを覚えています。… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 20, 2026

In einem öffentlichen Statement äußerten die Verantwortlichen “tiefe Trauer“ darüber, dass mehrere japanische dReps gegen den Antrag gestimmt hätten. Sollte der Vorschlag scheitern, drohe Cardano laut den Forschern der Verlust wichtiger Wissenschaftler und langfristig sogar die Schließung des Forschungslabors. Man habe über mehr als zehn Jahre eine der weltweit stärksten Forschungsgruppen im Krypto-Bereich aufgebaut, die nun auseinanderbrechen könnte.

Könnte ein Scheitern der Abstimmung den Druck auf den ADA-Kurs weiter erhöhen?

Cardano Aufbau & Trend

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs in einer Range zwischen 0,2442 US-Dollar (High der letzten Kerzen) und 0,2362 US-Dollar (Low). Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,2379 US-Dollar und damit deutlich unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,2516 US-Dollar). Die kurzfristigen 4h-Kerzen zeigen eine beschleunigte Abwärtsbewegung seit dem Hoch in dieser Woche. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell rund 8.811.292.997 US-Dollar und gibt Kontext zur relativen Wertentwicklung des Coins.

Der Kurs notiert unter dem EMA-20 (0,2469100661 US-Dollar) und folgt einer Abfolge niedrigerer Hochs und tieferer Tiefs. Nahe Unterstützung liegt bei 0,2362 US-Dollar (Fibonacci-/Tief-Level), unmittelbare Widerstände sind 0,2442 US-Dollar (letztes High) und 0,2526 US-Dollar (vorheriger Pivot). Solange der Kurs unter dem EMA-20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage neutral bis leicht bärisch.

Momentum-Check

Der RSI(14) liegt bei rund 28,2 und signalisiert kurzfristige Überverkauftheit. Das Histogramm deutet auf Beschleunigung des Abwärtsdrucks hin, da mehrere große negative 4h-Bewegungen mit steigendem Volumen auftraten.

Volatilität, Risiko

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt aktuell ca. 0,0174 US-Dollar (Upper 0,2566534959 US-Dollar – Lower 0,2392365041 US-Dollar), was eine moderat erhöhte Schwankungsbreite anzeigt. Der Markt befindet sich in einer angespannten Konsolidierungsphase mit erhöhtem Risiko für schnelle Richtungswechsel.

Cardano Kurzfristige Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch: Momentum ist schwach und RSI überverkauft, die Spannung im Markt ist erhöht. Wichtige Unterstützungen liegen bei 0,2362 US-Dollar (Fibonacci-Ende/Lokales Tief) und bei 0,2416 US-Dollar (frühere Kerze), unmittelbare Widerstände bei 0,2442 US-Dollar und dem EMA-20 bei 0,2469 US-Dollar. Ein klarer Ausbruch über 0,2526 US-Dollar würde kurzfristig Entspannung bringen und bullische Szenarien offenhalten, während ein Bruch unter 0,2362 US-Dollar das Ausmaß der Abwärtsbewegung deutlich erhöhen dürfte.

Im neutralen Szenario liegt das Kursziel für ADA zwischen 0,2362 und 0,2526 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird mit 40 Prozent angegeben. Voraussetzung dafür ist, dass sich der Kurs oberhalb von 0,2362 US-Dollar stabilisiert. Zudem sollte der RSI im Bereich zwischen 30 und 40 konsolidieren, während der EMA-20 nahe am aktuellen Kurs bleibt, ohne klar nach oben oder unten auszubrechen.

Im bullischen Szenario liegt das Kursziel zwischen 0,2526 und 0,268645 US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Als Trigger gilt ein Tagesschluss über dem EMA-20 bei 0,2469 US-Dollar. Zusätzlich müsste der RSI über 50 steigen und das Handelsvolumen bei steigenden Kursen zunehmen. Das bearische Szenario sieht dagegen einen Rückgang auf 0,21 US-Dollar vor. Die Wahrscheinlichkeit liegt ebenfalls bei 30 Prozent. Dafür müsste ADA unter die Unterstützung bei 0,2362 US-Dollar fallen, begleitet von höherem Verkaufsvolumen und einem RSI unter 30.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.