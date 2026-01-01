- Starker Auftakt, schwaches Ende – so könnte man das Krypto-Jahr 2025 für den XRP-Kurs zusammenfassen. Dass der Ripple Coin zwischenzeitlich oberhalb der 3,50 US-Dollar handelte, ist angesichts eines Jahresschlusskurses von nur 1,84 US-Dollar fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Doch 2026 könnte für Anleger noch härter werden.
- In einem neuen Artikel mit vier Krypto-Prognosen legt sich der erfahrene Finanzanalyst Sean Williams bei The Motley Fool fest: “XRP wird wieder auf 1 US-Dollar fallen”. Die letzten 14 Monate waren ihm zufolge ein “perfekter Sturm” von guten Nachrichten für Ripple und seine treuen Investoren, der wohl kaum wiederholt werden kann.
- Als bullishe Faktoren für die jüngere Vergangenheit nennt Williams die Wahl des ersten “Krypto-Präsidenten” Donald Trump, das Ende des Rechtsstreits mit der SEC, sowie die Genehmigung der XRP Spot ETFs. Letztere konnten seit ihrem Handelsstart bereits 1,17 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnen und halten nun 1,12 Prozent aller zirkulierenden Ripple Coins.
- Doch 2026 dürfte neue Herausforderungen mit sich bringen. “Insbesondere fehlen XRP die eindeutigen Katalysatoren, die seit November 2024 für einen Anstieg gesorgt haben. Ohne klare Katalysatoren könnte es für XRP schwierig werden, Aufwärtsdynamik zu entwickeln”, erklärt der Finanzexperte. Die Adoption Rate und der Nutzen von XRP seien zudem keineswegs so beeindruckend wie oft beworben.
- Nur 300 globale Finanzinstitute würden derzeit den XRP Ledger verwenden, während mehr als 11.000 Finanzinstitute für ihre grenzüberschreitenden Zahlungen weiterhin auf SWIFT setzen. Für das Zahlungsnetzwerk von Ripple sei außerdem gar nicht erforderlich, dass die Firmen XRP als Brückenwährung verwenden. Die skeptische Vermutung von Williams: “Da XRP keinen eigenständigen Wert hat, könnte es im neuen Jahr schnell an Glanz verlieren.”
- Allerdings ist der Finanzexperte grundsätzlich skeptisch für 2026 und erwartet “die Rückkehr des Krypto-Winters”. Damit meint er einen umfassenden Bärenmarkt wie 2018 oder 2022. Warum es auch anders kommen könnte, lest ihr in diesem BTC-ECHO Artikel: “XRP-Prognose 2026: Startet jetzt die nächste Ripple-Kursrallye?“
