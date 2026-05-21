Während Bitcoin seitwärts läuft, überholt Hyperliquid Solana dank überraschend starken ETF-Zuflüssen beim FDV, auch andere Altcoins zeigen sich überraschend stark.

Bitcoin bewegt sich zum Start in den heutigen Donnerstag kaum vom Fleck. Die größte Kryptowährung notiert bei rund 77.800 US-Dollar. Auch Ethereum zeigt sich verhalten und handelt bei rund 2.140 US-Dollar. Solana steigt auf rund 87 US-Dollar, XRP notiert bei rund 1,40 US-Dollar. Von einer breiten Krypto-Rallye kann damit keine Rede sein.

Umso überraschender ist die Stärke einzelner Altcoins. Obwohl Bitcoin kaum Impulse liefert, laufen mehrere Coins deutlich besser als der Gesamtmarkt. Zcash setzt seine Rallye fort und steigt auf rund 670 US-Dollar, ein Plus von knapp 14 Prozent auf Tagessicht. Auch Hyperliquid bleibt einer der auffälligsten Gewinner im Markt. HYPE steigt auf rund 56 US-Dollar und legt binnen 24 Stunden rund 16 Prozent zu. Für eine Fortsetzung der Rallye sind bei HYPE nun diese Kursmarken entscheidend.

DoubleZero gewinnt rund 21 Prozent, Dash knapp 13 Prozent, Mantle rund elf Prozent und NEAR rund sechs Prozent. Aufgrund der Positionierung im KI- und Privacy-Narrativ ist zuletzt auch Arthur Hayes bullisch auf Near geworden.

HYPE-ETFs sorgen für Rallye

Der eigentliche Paukenschlag kommt aber von Hyperliquid. HYPE hat Solana beim Fully Diluted Value, kurz FDV, überholt. Die Neubewertung fällt nicht zufällig mit dem Start der neuen HYPE-ETFs zusammen. 21Shares brachte THYP am 12. Mai 2026 an die Nasdaq, Bitwise folgte am 15. Mai mit BHYP an der NYSE. Beide Produkte geben Anlegern regulierten Zugang zu HYPE, ohne den Token direkt on-chain halten zu müssen. Besonders Bitwise positioniert BHYP mit Staking-Komponente und einer zunächst ausgesetzten Sponsor Fee für die ersten 500 Millionen US-Dollar an Assets aggressiv im Markt.

Hyperliquid has flipped Solana by FDV. pic.twitter.com/rDF5FRg4TK — Arkham (@arkham) May 21, 2026

Die Zahlen sind bemerkenswert: Die beiden HYPE-ETFs haben laut Farside Investors gestern zusammen mehr als 25 Millionen US-Dollar an Zuflüssen verzeichnet haben. Das ist fast so viel wie die gesamten kumulierten Zuflüsse seit ihrem Launch zuvor. Schon gestern kauften die ETFs demnach HYPE im Wert von elf Millionen US-Dollar. Zur Einordnung: Das entspricht etwa dem Zehnfachen der Buybacks des Assistance Funds. Auch der anstehende SpaceX-IPO wird von vielen als Treiber für HYPE gesehen.

Auch ETF-Experte Eric Balchunas sieht einen ungewöhnlich starken Start. Seinen Angaben zufolge legten THYP und BHYP gestern erneut jeweils um rund 50 Prozent beim Volumen zu und steuern gemeinsam auf etwa 40 Millionen US-Dollar Handelsvolumen zu. Besonders auffällig: Das Interesse nimmt seit dem ersten Handelstag zu. Normalerweise starten neue ETFs mit einem großen Volumen am ersten Tag und fallen dann ab. Bei THYP und BHYP zeigt sich laut Balchunas dagegen ein seltener Zuwachs in der ersten Woche.

HYPE-ETFs nehmen an Fahrt auf | Quelle: hypurrintel.xyz

Um 14:30 Uhr deutscher Zeit richten sich die Blicke der Finanzwelt heute auf das US-Arbeitsministerium, welches die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld veröffentlicht.