XRP-Prognose 2026: Startet jetzt die nächste Ripple-Kursrallye?

Trotz Ripple-Rekordjahr enttäuschte der XRP-Kurs viele Anleger. Warum 2026 endlich der große Bullrun starten könnte – und drei konkrete Kursprognosen.

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Ripple-Coin 2025 den Erwartungen nicht gerecht werden konnte

Welche 5 Faktoren im neuen Jahr für XRP entscheidend werden

Wie hoch der XRP-Kurs stiegen könnte – ein vorsichtiges, ein moderates und ein optimistisches Szenario

Die XRP-Jahresendrallye 2024 elektrisierte den Krypto-Markt wie kaum ein anderes Ereignis. Nach dem Trump-Wahlsieg schoss der Ripple Coin binnen weniger Wochen von 0,50 US-Dollar auf fast 3,30 US-Dollar – ein Anstieg von mehr als 500 Prozent. Doch in diesem Jahr blieb ein vergleichbarer Erfolg im vierten Quartal aus. Zusammen mit Bitcoin und anderen Top Altcoins stagnierte der XRP-Kurs und sorgte bei vielen Anlegern für Enttäuschung. Dabei darf das Krypto-Jahr 2025 als das beeindruckendste in der Geschichte von Ripple Labs gelten. Ob die finale Beilegung des Rechtstreites mit der SEC, mehrere Milliardenübernahmen oder der Start der XRP Spot ETFs – noch nie gab es so viel zu feiern. Wird 2026 nun endlich den heißersehnten Kurshöhenflug bringen?

