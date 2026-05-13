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Kursanalyse 

Ethereum-Kursprognose: Die Hängepartie geht weiter

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) zeigt weitere Schwächeanzeichen. Welche Faktoren die Kursentwicklung entscheidend beeinflussen könnten. Der Blick auf den Chart verrät alle relevanten Kursmarken!

Stefan Lübeck
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Ein Ethereum-Logo leuchtet über einem digitalen Binärcode und fluktuierenden Börsenkurven.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Ethereum (ETH) kann sich weiterhin nicht nachhaltig gen Norden befreien

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum Ethereum weiterhin in einer Seitwärtsspanne gefangen ist
  • Welche ETH-Kursmarken in den kommenden Tagen für Anleger wichtig werden
  • Warum der Clarity-Act zum Zünglein an der Wage werden könnte

Die Kryptowährung Ethereum (ETH) tendiert weiter seitwärts. Der jüngste Ausbruchsversuch wurde im Bereich der 2.400 US-Dollar erneut negiert. Im Gegensatz zu Bitcoin (BTC) kann sich der größte Altcoin weiterhin nicht nachhaltig gen Norden absetzen. Im Wochenvergleich taxiert der Ether-Kurs mehr als fünf Prozent leichter und underperformed Konkurrenten wie Solana (SOL) und BNB (BNB), die auf Wochensicht drei Prozent fester notieren. Infolge der jüngsten Kursschwäche droht der Kurs, die gleitenden Durchschnittslinien EMA20 und EMA50 erneut aufzugeben. Steigende US-Inflationsraten im Zuge andauernder Unsicherheiten im Iran-Konflikt könnten weiteren Gegenwind erzeugen. Anleger müssen in den kommenden Tagen zwingend auf folgende Kursmarken schauen.

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