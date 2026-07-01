Ripple zählt zu den größten Geldgebern im laufenden US-Wahlzyklus. Insgesamt flossen Millionenbeträge in politische Kampagnen.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Die Krypto-Branche hat 189 Millionen US-Dollar in den US-Wahlzyklus investiert. â³

Ripple ist einer der größten Geldgeber mit 49,6 Millionen US-Dollar. â³

Politische Aktionskomitees erhalten einen Großteil der Spenden. â³

Krypto übertrifft andere Zukunftsindustrien bei politischen Ausgaben deutlich.

Die Krypto-Branche zählt zu den größten Geldgebern im laufenden US-Wahlzyklus. Laut einem Bericht der Interessenvertretung Public Citizen haben Unternehmen aus dem Sektor bislang 189 Millionen US-Dollar zur Beeinflussung der Zwischenwahlen 2026 beigetragen. Das entspricht rund 37 Prozent der bislang offengelegten politischen Unternehmensausgaben in Höhe von 517 Millionen US-Dollar.

Corporations spent $517 MILLION in the 2026 election cycle alone.



That's nearly 1/3 of ALL corporate political spending since the Citizens United Decision.



Corporate spending is drowning out the voices of real voters.



The system must change – our democracy is on the line! — Public Citizen (@Public_Citizen) July 1, 2026

Zu den größten Geldgebern zählt Ripple. Das Blockchain-Unternehmen investierte laut dem Bericht 49,6 Millionen US-Dollar und belegt damit den zweiten Platz unter den größten Unternehmensspendern. Vor Ripple liegt lediglich die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz. Auf den weiteren Plätzen folgen Crypto.com mit 38,6 Millionen US-Dollar sowie Coinbase mit 35,2 Millionen US-Dollar. Gemeinsam mit Gemini und den Gründern Tyler und Cameron Winklevoss summieren sich die Spenden dieser vier Krypto-Gruppen auf rund 149 Millionen US-Dollar.

Politik und Krypto: Neue beste Freunde?

Ein Großteil der Mittel floss an politische Aktionskomitees mit engem Bezug zur Krypto-Industrie. Der auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Super-PAC Fairshake erhielt 82,6 Millionen US-Dollar aus dem Sektor und zählt damit zu den größten Empfängern der Wahlkampfspenden. Weitere 56,2 Millionen US-Dollar gingen an MAGA Inc., das politische Aktionskomitee zur Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Auch der Fellowship PAC erhielt zehn Millionen US-Dollar von der Investmentbank Cantor Fitzgerald, die als Bankpartner von Tether bekannt ist.

Der Bericht zeigt zudem, dass die Krypto-Branche andere Zukunftsindustrien bei den politischen Ausgaben deutlich übertrifft. Unternehmen aus den Bereichen künstliche Intelligenz und Big Tech spendeten im gleichen Zeitraum zusammen rund 60 Millionen US-Dollar. Online-Wettanbieter steuerten weitere 45,6 Millionen US-Dollar bei. Damit entfielen insgesamt 294 Millionen US-Dollar der bisher gemeldeten Unternehmensspenden auf diese vier Branchen, wobei Kryptowährungen den größten Anteil ausmachten.

Public Citizen warnt vor dem wachsenden Einfluss großer Unternehmensspenden auf US-Bundeswahlen. Nach Einschätzung der Organisation dürfte das tatsächliche Volumen politischer Ausgaben deutlich höher liegen als die bislang veröffentlichten Zahlen. Zudem seien branchenspezifische politische Aktionskomitees darauf ausgerichtet, Kandidaten zu unterstützen, die den wirtschaftlichen Interessen ihrer Geldgeber nahestehen.