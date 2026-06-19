App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
1,96 T
Hyperliquid-Kurs60,93 4.16%
Bitcoin-Kurs54.831,38 0.79%
Ethereum-Kurs1.478,38 1.17%
XRP-Kurs0,985909 -0.83%
BNB-Kurs503,49 0.42%
Hyperliquid-Kurs60,93 4.16%
Solana-Kurs60,11 0.18%
TRON-Kurs0,280810 0.99%
Dogecoin-Kurs0,072343 0.91%
Cardano-Kurs0,140406 0.03%
Zcash-Kurs390,95 0.33%
Chainlink-Kurs6,87 0.73%
Pi Network-Kurs0,117640 5.09%
Neuer Meilenstein 

Krypto-Börse WhiteBIT erhält MiCA-Lizenz für den gesamten EU-Markt

WhiteBIT setzt auf reguliertes Wachstum in Europa. Eine neue MiCA-Lizenz eröffnet dem Unternehmen Zugang zum EU-Binnenmarkt.

Josip Filipovic
Teilen
Bitcoin-Kurs54.831,38 0.79 %
Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt das WhiteBIT-Logo und eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: picture alliance

 | WhiteBIT ist eine der größten Börsen Europas

Die Krypto-Börse WhiteBIT hat einen wichtigen regulatorischen Meilenstein in Europa erreicht. Das Unternehmen erhielt eine MiCA-Lizenz in Österreich und kann damit seine Dienstleistungen künftig unter einem einheitlichen Rechtsrahmen in der Europäischen Union anbieten.

Lest auch
"Beeinträchtigungen für Nutzer so gering wie möglich halten" Ab 1. Juli kein Binance mehr in der EU? Das steckt hinter den Gerüchten

Für WhiteBIT ist die Genehmigung ein wichtiger Schritt bei der Expansion in Europa. Die MiCA-Verordnung soll den Krypto-Markt in der EU vereinheitlichen und Anbietern ermöglichen, ihre Dienstleistungen grenzüberschreitend anzubieten, ohne in jedem Mitgliedstaat separate Zulassungen beantragen zu müssen.

Krypto-Expansion in Europa

Mit der Lizenz kann WhiteBIT regulierte Krypto-Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union anbieten. Das Unternehmen will dadurch seine Präsenz in Europa ausbauen und neue Kundengruppen erschließen.

Die MiCA-Regulierung gilt als eines der umfassendsten Regelwerke für digitale Vermögenswerte weltweit. Ziel ist es, für mehr Rechtssicherheit zu sorgen und einheitliche Standards für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen zu schaffen.

“WhiteBIT wurde ursprünglich als europäische Börse gegründet, und Europa bleibt ein zentraler Bestandteil unserer langfristigen Vision“, sagte Volodymyr Nosov , Gründer und Präsident der W Group , zu der WhiteBIT gehört. “Mit der MiCA, die einen globalen Maßstab für die Regulierung digitaler Vermögenswerte setzt, unterstreicht diese Zulassung unser Engagement für den Aufbau eines transparenten, sicheren und gesetzeskonformen Krypto-Ökosystems für Nutzer in der gesamten Region

Für Börsen gewinnt die Regulierung immer mehr an Bedeutung. Viele Unternehmen bemühen sich derzeit um MiCA-Lizenzen, um ihre Marktposition in Europa zu stärken und sich frühzeitig auf die neuen Vorgaben einzustellen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
XRP-Münze vor rotem Hintergrund
KursanalyseXRP-Kursanalyse: Warum es für den Ripple-Coin abwärts gehen könnte
Das Brandenburger Tor in Berlin bei Sonnenaufgang mit leerem Pariser Platz. Hinter dem historischen Wahrzeichen erhebt sich ein überdimensionales orangefarbenes Bitcoin-Logo, das den Himmel dominiert und das Tor optisch in seinen Schatten stellt. Die Kombination aus klassischer Architektur und Kryptowährung symbolisiert die wachsende Bedeutung von Bitcoin in Berlin und Deutschland.
Krypto in DACHBerlin Blockchain Week: Der nächste Krypto-Boom könnte nichts mit Bitcoin zu tun haben
Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund
KursanalyseBitcoin-Analyse: Darum droht eine erneute Kurskorrektur
Audiera
1,59
10.13%
DeXe
14,69
9.26%
Ethereum Classic
6,54
6.72%
OKB
66,82
6.11%
Render
1,50
5.68%
Quant
62,23
5.16%
Pi Network
0,117640
5.09%
Filecoin
0,696020
4.73%
Sky
0,051089
4.40%
Hyperliquid
60,93
4.16%
LAB
12,19
-14.04%
Stellar
0,191890
-7.30%
Monero
269,00
-5.15%
Bittensor
194,30
-3.54%
Gram (prev. Toncoin)
1,37
-3.09%
Algorand
0,083633
-2.95%
Avalanche
5,32
-2.84%
Canton
0,134713
-2.74%
NEAR Protocol
1,87
-2.36%
Aster
0,545023
-1.89%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren