WhiteBIT setzt auf reguliertes Wachstum in Europa. Eine neue MiCA-Lizenz eröffnet dem Unternehmen Zugang zum EU-Binnenmarkt.

Die Krypto-Börse WhiteBIT hat einen wichtigen regulatorischen Meilenstein in Europa erreicht. Das Unternehmen erhielt eine MiCA-Lizenz in Österreich und kann damit seine Dienstleistungen künftig unter einem einheitlichen Rechtsrahmen in der Europäischen Union anbieten.

Für WhiteBIT ist die Genehmigung ein wichtiger Schritt bei der Expansion in Europa. Die MiCA-Verordnung soll den Krypto-Markt in der EU vereinheitlichen und Anbietern ermöglichen, ihre Dienstleistungen grenzüberschreitend anzubieten, ohne in jedem Mitgliedstaat separate Zulassungen beantragen zu müssen.

Krypto-Expansion in Europa

Mit der Lizenz kann WhiteBIT regulierte Krypto-Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union anbieten. Das Unternehmen will dadurch seine Präsenz in Europa ausbauen und neue Kundengruppen erschließen.

Die MiCA-Regulierung gilt als eines der umfassendsten Regelwerke für digitale Vermögenswerte weltweit. Ziel ist es, für mehr Rechtssicherheit zu sorgen und einheitliche Standards für Anbieter von Krypto-Dienstleistungen zu schaffen.

“WhiteBIT wurde ursprünglich als europäische Börse gegründet, und Europa bleibt ein zentraler Bestandteil unserer langfristigen Vision“, sagte Volodymyr Nosov , Gründer und Präsident der W Group , zu der WhiteBIT gehört. “Mit der MiCA, die einen globalen Maßstab für die Regulierung digitaler Vermögenswerte setzt, unterstreicht diese Zulassung unser Engagement für den Aufbau eines transparenten, sicheren und gesetzeskonformen Krypto-Ökosystems für Nutzer in der gesamten Region

Für Börsen gewinnt die Regulierung immer mehr an Bedeutung. Viele Unternehmen bemühen sich derzeit um MiCA-Lizenzen, um ihre Marktposition in Europa zu stärken und sich frühzeitig auf die neuen Vorgaben einzustellen.