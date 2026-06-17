Binance droht laut Reuters die Ablehnung der MiCA-Lizenz. Die Krypto-Börse widerspricht und kündigt ein Update bis Ende Juni an.

Ab 1. Juli kein Binance mehr in der EU? Das steckt hinter den Gerüchten

Ab 1. Juli kein Binance mehr in der EU? Das steckt hinter den Gerüchten

"Beeinträchtigungen für Nutzer so gering wie möglich halten"

Binance könnte bereits zum 1. Juli die Erlaubnis verlieren, Kunden in der Europäischen Union zu bedienen. Wie Reuters unter Berufung auf zwei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtet, soll der Antrag der Krypto-Börse auf eine MiCA-Lizenz in Griechenland vor der Ablehnung stehen.

Mit dem vollständigen Inkrafttreten der europäischen Krypto-Regulierung MiCA müssen Anbieter bis Ende Juni eine entsprechende Zulassung erhalten, um ihre Dienste EU-weit anbieten zu können.

Binance widerspricht Darstellung

Sollte die griechische Kapitalmarktaufsicht den Antrag tatsächlich ablehnen, dürfte Binance seine Dienstleistungen innerhalb der EU vorerst nicht weiter anbieten. Was das konkret für europäische Kunden bedeuten würde, haben wir hier erklärt: Ärger mit MiCA? Droht Binance das Aus in Europa?

Binance weist die Darstellung jedoch zurück. Das Unternehmen erklärte, man habe den Antrag in “gutem Glauben” eingereicht und über viele Monate eng mit der HCMC zusammengearbeitet. Nach eigenem Verständnis habe die Behörde ihre Prüfung abgeschlossen und den Antrag als MiCA-konform bewertet.

“Die HCMC hat uns keine formelle gegenteilige Einschätzung mitgeteilt”, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber Reuters.

Börse kündigt weitere Informationen an

In einer Stellungnahme betont Binance, in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in Compliance-Strukturen und regulatorische Prozesse vorgenommen zu haben. Europa bleibe ein zentraler Markt für die langfristige Strategie des Unternehmens. “Unsere Priorität ist es, Beeinträchtigungen für Nutzer so gering wie möglich zu halten”, heißt es in dem Statement. Binance wolle einen geordneten Prozess unterstützen und seine Kunden über weitere Entwicklungen informieren.

Wer keine Lust auf Kopfschmerzen wegen der MiCA-Zulassung hat, kann Bitcoin und Co. auch bei Coinbase kaufen. Die Krypto-Börse besitzt eine vollständige Zulassung für die EU und schenkt Neukunden sogar noch 30 Euro in BTC.

Zugleich warnt die Börse vor möglichen Folgen eines verzögerten oder gescheiterten Zulassungsverfahrens. Dies könne Liquidität und Wettbewerb im europäischen Krypto-Markt beeinträchtigen sowie Investitionen und Arbeitsplätze außerhalb der EU verlagern. Binance will bis spätestens vor dem 30. Juni ein weiteres Update veröffentlichen.