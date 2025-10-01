App herunterladen
Ex-SEC-Chef Gelöschte Nachrichten? Republikaner starten Untersuchung gegen Gary Gensler

Wegen verschwundener Textnachrichten des früheren SEC-Chefs Gary Gensler hat der US-Kongress eine Untersuchung eingeleitet.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs117,726.00 $4.10 %
Bitcoin kaufen
Gary Gensler, ein glatzköpfiger Mann in einem dunklen Blazer und einem blauen Pullover steht im Freien inmitten einer Menschenmenge, mit etwas Grün im Hintergrund, möglicherweise bei einer Veranstaltung von Gensler.

Beitragsbild: picture alliance

 | Ex-SEC Chef Gary Gensler ging während seiner Amtszeit hart gegen Krypto-Unternehmen vor
  • Nahezu ein Jahr an dienstlichen Textnachrichten des früheren SEC-Vorsitzenden Gary Gensler wurde aufgrund interner Fehler gelöscht. Dies geht aus einem Bericht des Office of the Inspector General hervor.
  • Betroffen sind Nachrichten aus dem Zeitraum von Oktober 2022 bis September 2023 – einer Phase, in der die Behörde besonders intensiv gegen Krypto-Unternehmen vorging.
  • Vier republikanische Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus, darunter French Hill, haben SEC-Chef Paul Atkins am Dienstag in einem Brief über die Einleitung einer Untersuchung informiert.
  • Sie kritisieren, dass die Behörde Unternehmen für lückenhafte Dokumentation mit Geldstrafen von über 400 Millionen US-Dollar belangte, während die eigenen Systeme gravierende Defizite aufwiesen.
  • Der Bericht des Inspector General zeigt, dass Genslers Diensthandy am 6. Juli 2023 die Synchronisation mit dem Gerätemanagement der SEC einstellte, obwohl es weiterhin genutzt wurde. Über zwei Monate hinweg erfolgte trotz wiederholter Warnmeldungen keine Reaktion der IT-Abteilung.
  • Offizielle Stellen des früheren Vorsitzenden erklärten, Gensler habe Kurznachrichten in erster Linie zu organisatorischen Zwecken eingesetzt. Die Untersuchung stellte jedoch mehrere inhaltlich relevante Kommunikationsvorgänge fest, darunter den Austausch mit Kommissaren und leitenden Beamten.
  • Coinbase-Justiziar Paul Grewal teilte am Dienstag mit, dass ein Bundesgericht alle Parteien für den 8. Oktober vorgeladen hat, um die Löschung der Nachrichten zu erörtern: “Das Gericht hat soeben angeordnet, dass alle Beteiligten erscheinen müssen, um die Zerstörung von Dokumenten durch die SEC unter Gensler zu thematisieren.”
  • Die Vorgänge fallen in die Zeit nach dem Kollaps von FTX im November 2022. Damals leitete Gensler über 100 Verfahren gegen Krypto-Börsen und Projekte ein, darunter gegen Coinbase, Binance und Kraken.
Empfohlenes Video
Bitcoin vor Uptober: Was die Daten wirklich verraten

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
