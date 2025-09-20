Ex-SEC-Chef Gary Gensler kritisiert Krypto erneut: Bitcoin habe seine Berechtigung, doch tausende Token seien wertlos und nur getrieben von Hype und Betrug.

Gary Gensler: “Außer Bitcoin fehlt vielen Token der fundamentale Wert”

Gary Gensler: “Außer Bitcoin fehlt vielen Token der fundamentale Wert”

Gut acht Monate nach seinem Ausscheiden meldet sich der ehemalige SEC-Vorsitzende Gary Gensler zu dem Krypto-Vorstoß der USA zu Wort.

In der CNBC-Sendung Squawk on the Street teilte dabei gegen einen Großteil der Industrie aus. Konkret sagte er: “Außer Bitcoin fehlt vielen Token der fundamentale Wert. Und wir haben 5.000 bis 10.000 davon.”

Krypto sei nach wie vor ein Hochrisiko-Asset, viele der Projekte basierten auf Momentum und Hype, so Gensler weiter.

Angesprochen auf den fast frenetischen Jubel, den Teile des Krypto-Space nach Genslers Ausscheiden angestimmt hatten, verteidigte er den harten Kurs, den die SEC unter seiner Ägide gegen die Industrie fuhr. “Wir haben stets versucht, die Verbraucher zu beschützen. Es gab viele Betrüger – schauen Sie auf Sam Bankman-Fried. Und er war nicht allein”, sagte er.

In der Amtszeit des 67-Jährigen führte die Behörde zahlreiche Gerichtsprozesse gegen renommierte Krypto-Unternehmen und zog so den Zorn der Szene auf sich. Der sich auch in den Kommentaren unter dem Interview entlud: “Gensler war ein schrecklicher SEC-Vorsitzender. Er hat uns gar nicht gut getan”, schreibt ein Zuschauer.

Genslers Nachfolger, Paul Atkins, legte nach seinem Amtsantritt eine regelrechte Kehrtwende hin. Nicht nur richtete er die Behörde komplett neu aus, er beendete auch mehrere Gerichtsprozesse, die Genslers-Administration losgetreten hatte. Darunter Verfahren mit Coinbase, Gemini und auch Ripple.

Im Interview nahm Gensler diese Änderung nüchtern zur Kenntnis: “Wahlen haben Konsequenzen und ich respektiere das. Natürlich wird der Vorsitzende Atkins einen anderen Ansatz wählen, als ich das getan habe”, sagte er.

Vom Chef-Sessel der SEC hat es Gary Gensler nun in den Lehrstuhl am MIT verschlagen. Dort könnte er auch Bitcoin auf den Lehrplan packen. Mehr dazu hier: Professor Gensler: Das Ende eines Krypto-Gegners?

Auch wenn Gary Gensler tausende Token für wertlos hält – Bitcoin und etablierte Coins bleiben im Fokus vieler Anleger. Wer reguliert und einfach investieren möchte, findet mit Bitpanda eine sichere EU-zertifizierte Krypto-Börse.

Empfohlenes Video Das passiert jetzt mit Bitcoin & Altcoins – Fed-Entscheid heute!

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

