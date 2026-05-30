US-Finanzminister Scott Bessent meldet die Beschlagnahmung iranischer Krypto-Vermögen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar.

Von Iran beschlagnahmt: USA baut Krypto-Reserve um eine Milliarde US-Dollar aus

Von Iran beschlagnahmt: USA baut Krypto-Reserve um eine Milliarde US-Dollar aus

Die Vereinigten Staaten haben offenbar Krypto-Vermögenswerte des Iran im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar beschlagnahmt. Das ist fast doppelt so viel wie die bisherige Schätzung. US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Freitag beim Reagan National Economic Forum 2026, die USA gingen davon aus, dass der Iran durch die Umgehung von Sanktionen monatlich rund 400 bis 500 Millionen US-Dollar erbeutet habe. “Das ist Geld, das dem iranischen Volk gestohlen wurde”, sagte Bessent. “Ich glaube, dass wir etwa eine Milliarde US-Dollar ihrer Kryptowährungen beschlagnahmt haben”, sagte Bessent gegenüber Fox-News-Moderator Larry Kudlow. Die USA hätten die Wallets “einfach direkt übernommen”.

USA erhöhen Druck

Am 29. April hatte Bessent noch erklärt, die USA hätten “fast 500 Millionen US-Dollar” an iranischen Krypto-Vermögenswerten beschlagnahmt. “Wir frieren überall Bankkonten ein. Noch wichtiger ist aber, dass wir Menschen davon abhalten, mit dem Regime Geschäfte zu machen”, sagte Bessent damals.

Im August 2025 hatte Bessent erklärt, die US-Regierung werde keine Bitcoin für ihre strategische Reserve kaufen, sondern diese weiter über beschlagnahmte Vermögenswerte aufbauen. Diese Linie bestätigte er im vergangenen Januar erneut.

Ausbau der Digital Asset Reserve

“Die Politik dieser Regierung ist es, beschlagnahmte Bitcoin unserer Digital Asset Reserve hinzuzufügen, sobald die Schadensersatzfragen geklärt sind”, sagte Bessent Anfang des Jahres. “Für die Bitcoin-Reserve galt aus unserer Sicht: Zuerst muss man aufhören zu verkaufen, was wir getan haben. Danach können wir Vermögenswerte und eingezogene Assets hinzufügen.”

Die US-Regierung hält laut Arkham rund 328.372 BTC und ist damit der größte bekannte staatliche Bitcoin-Halter der Welt. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Wert von etwas mehr als 24 Milliarden US-Dollar.

Jeff Dorman, CIO von Arca, warnt währenddessen, dass die Lage bei Strategy “außer Kontrolle geraten” ist.