- Binance hat offiziell eine europaweite MiCA-Lizenz (Markets in Crypto-Assets) beantragt und damit einen wichtigen Schritt für den weiteren Betrieb in der EU gemacht. Überraschend reichte die weltweit größte Krypto-Börse ihren Antrag nicht in Malta oder Lettland ein, sondern in Griechenland. In Athen hat Binance bereits eine Holdinggesellschaft gegründet.
- Laut dem englischsprachigen Portal D News wird das Verfahren von der griechischen Finanzaufsicht HCMC im Schnellverfahren geprüft, unterstützt von Wirtschaftsprüfern wie EY und KPMG. Binance bestätigte den Antrag und betonte, MiCA biete regulatorische Klarheit und einen verlässlichen Rahmen für Innovation.
- Die MiCA-Verordnung ist seit 2023 in Kraft. Krypto-Unternehmen müssen bis zum 1. Juli eine entsprechende Lizenz vorweisen, sonst drohen EU-weite Einschränkungen oder Betriebsschließungen. Mit dem Schritt nach Griechenland signalisiert Binance offenbar eine langfristige Strategie in Europa.
- Griechenland gilt auf den ersten Blick als ungewöhnlicher Standort für einen solchen Antrag, da Athen weder zu den etablierten Finanzzentren zählt noch die dortigen Aufsichtsbehörden bislang als besonders kryptofreundlich wahrgenommen werden – anders als etwa in Malta. Eine Genehmigung könnte jedoch dazu führen, dass Binance im Land eine größere Unternehmenszentrale etabliert und mit einer signifikanten Zahl an Beschäftigten eine spürbare Präsenz aufbaut.
- Eine Reihe Mitbewerber von Binance haben die MiCA-Lizenz bereits erhalten; zuletzt die Bank Frick aus Liechtenstein. Die Markets in Crypto Assets Regulation schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Krypto-Markt in der Europäischen Union und im europäischen Wirtschaftsraum. Sie definiert klare Vorgaben für Aufsicht, Transparenz und Anlegerschutz.
